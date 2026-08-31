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Đồng Nai bắt quả tang cơ sở xả lén 8,5 tấn chất thải trong lô cao su

Thứ Hai, 18:35, 31/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Tân Quan, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) vừa phát hiện một cơ sở xả lén gần 8,5 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.

Ngày 31/8, Công an xã Tân Quan, TP. Đồng Nai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của một cơ sở sơ chế nhựa trên địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dong nai bat qua tang co so xa len 8,5 tan chat thai trong lo cao su hinh anh 1
Số rác thải đổ ra môi trường 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tuần tra địa bàn, Công an xã Tân Quan phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực rừng cao su trồng xen cây gió bầu gần Sân bay Tecnic (thuộc ấp Quản Lợi, xã Tân Quan).

Tại đây, tổ công tác phát hiện một lượng lớn chất thải rắn công nghiệp thông thường gồm tem nhãn nilon, nhựa phế thải lẫn tạp chất được chất trong các bao tải lớn, tập kết và đổ ngổn ngang giữa lô cao su. Đáng chú ý, nhiều đống chất thải đã có dấu hiệu bốc mùi và bắt đầu phân hủy, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dong nai bat qua tang co so xa len 8,5 tan chat thai trong lo cao su hinh anh 2
Rác thải chủ yếu là tem nhãn nilon, mảnh nhựa vụn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Quan nhanh chóng khoanh vùng và làm rõ nguồn gốc số chất thải trên là từ Cơ sở sơ chế nhựa Ngọc Khanh (cách hiện trường khoảng 500m), do bà P.A.N. (SN 1954, ngụ phường Bình Long, TP. Đồng Nai) làm chủ.

 Làm việc với cơ quan Công an, bà N. thừa nhận trong quá trình vận hành, cơ sở có phát sinh các loại tem nhãn nilon, mảnh nhựa vụn lẫn đất bẩn. Thay vì hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định, cơ sở này đã mang đi đổ lén tại lô cao su vắng người để tiết kiệm chi phí.

Dong nai bat qua tang co so xa len 8,5 tan chat thai trong lo cao su hinh anh 3
Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở xả thải thu gom, xử lý

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục hậu quả, tổ chức thu gom toàn bộ số chất thải. Qua cân xác định, tổng khối lượng rác thải công nghiệp mà cơ sở này đã đổ trộm lên tới 8.490 kg (gần 8,5 tấn).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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