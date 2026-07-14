Đồng Nai cần tuyển hơn 2.100 giáo viên, nhân viên giáo dục

93 xã, phường đồng loạt tuyển dụng

Theo thống kê, TP. Đồng Nai hiện có 2.773 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; 39.595 giáo viên và 3.027 nhân sự hỗ trợ giáo dục trong biên chế. Địa phương đang dồn lực bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho năm học mới. Theo đó, số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục đang sử dụng để tuyển dụng là 3.056 biên chế.

Đồng Nai cần tuyển hơn 2.100 giáo viên

Đến nay, có 62 cơ sở giáo dục công lập và 18 xã, phường trên địa bàn đang hoàn tất công tác tuyển dụng bổ sung 729 người (gồm 580 giáo viên và 149 nhân sự hỗ trợ giáo dục).

Hiện tại, có 93/95 xã, phường và 92 cơ sở giáo dục công lập (bao gồm khối THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX)) đang tiếp tục đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng với tổng số 2.148 người.

Cơ cấu chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau: Khối phường, xã, tuyển dụng 1.238 giáo viên và 472 nhân viên. Khối THPT và GDNN - GDTX, tuyển dụng 311 giáo viên và 127 nhân viên.

Không chỉ mở rộng số lượng, Đồng Nai đang khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục.

Thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở cả 4 cấp học của thành phố đều vượt 95%. Riêng khối THPT và GDNN - GDTX gần 100% đạt chuẩn.

UBND thành phố đã giao Sở GD-ĐT bồi dưỡng dài hạn, mục tiêu đến hết năm 2030 có 100% giáo viên mầm non phải đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên; 100% giáo viên tiểu học, THCS đạt trình độ cử nhân.

Sát hạch tiếng Anh toàn diện, đưa AI vào lớp học

Thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", thành phố vừa phối hợp, tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh diện rộng cho hơn 9.300 giáo viên. Đây là cơ sở để sàng lọc và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có khả năng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Đồng Nai đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về giáo dục AI (Trí tuệ nhân tạo) và giới thiệu bộ tài liệu chuẩn từ lớp 1 đến lớp 12 cho 100% cán bộ, giáo viên.

Bên cạnh đó, mô hình giáo dục tiên tiến STEM/STEAM cũng được phủ sóng qua 10 đợt tập huấn cho 7.633 lượt cán bộ, giáo viên.