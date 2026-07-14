English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai cần tuyển hơn 2.100 giáo viên, nhân viên giáo dục

Thứ Ba, 09:49, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng 2.148 giáo viên và nhân viên hỗ trợ cho năm 2026. Đây là cơ hội việc làm lớn trong bối cảnh toàn ngành giáo dục thành phố đang tăng tốc chuyển đổi số, đưa AI và STEM vào trường học.

93 xã, phường đồng loạt tuyển dụng

Theo thống kê, TP. Đồng Nai hiện có 2.773 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; 39.595 giáo viên và 3.027 nhân sự hỗ trợ giáo dục trong biên chế. Địa phương đang dồn lực bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho năm học mới. Theo đó, số lượng biên chế sự nghiệp giáo dục đang sử dụng để tuyển dụng là 3.056 biên chế.

Dong nai can tuyen hon 2.100 giao vien, nhan vien giao duc hinh anh 1
Đồng Nai cần tuyển hơn 2.100 giáo viên 

Đến nay, có 62 cơ sở giáo dục công lập và 18 xã, phường trên địa bàn đang hoàn tất công tác tuyển dụng bổ sung 729 người (gồm 580 giáo viên và 149 nhân sự hỗ trợ giáo dục).

Hiện tại, có 93/95 xã, phường và 92 cơ sở giáo dục công lập (bao gồm khối THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX)) đang tiếp tục đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng với tổng số 2.148 người.

Cơ cấu chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau: Khối phường, xã, tuyển dụng 1.238 giáo viên và 472 nhân viên. Khối THPT và GDNN - GDTX, tuyển dụng 311 giáo viên và 127 nhân viên.

Không chỉ mở rộng số lượng, Đồng Nai đang khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục.

Thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở cả 4 cấp học của thành phố đều vượt 95%. Riêng khối THPT và GDNN - GDTX gần 100% đạt chuẩn.

UBND thành phố đã giao Sở GD-ĐT bồi dưỡng dài hạn, mục tiêu đến hết năm 2030 có 100% giáo viên mầm non phải đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên; 100% giáo viên tiểu học, THCS đạt trình độ cử nhân.

Sát hạch tiếng Anh toàn diện, đưa AI vào lớp học

Thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học", thành phố vừa phối hợp, tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh diện rộng cho hơn 9.300 giáo viên. Đây là cơ sở để sàng lọc và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có khả năng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Đồng Nai đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về giáo dục AI (Trí tuệ nhân tạo) và giới thiệu bộ tài liệu chuẩn từ lớp 1 đến lớp 12 cho 100% cán bộ, giáo viên.

Bên cạnh đó, mô hình giáo dục tiên tiến STEM/STEAM cũng được phủ sóng qua 10 đợt tập huấn cho 7.633 lượt cán bộ, giáo viên.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiếu khoảng 1.700 giáo viên, Đồng Tháp cấp tốc tuyển dụng mới
Thiếu khoảng 1.700 giáo viên, Đồng Tháp cấp tốc tuyển dụng mới

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ) thường xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn giáo viên. Sau sáp nhập, vấn đề này cũng tiếp diễn, chính quyền và ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khắc phục.

Thiếu khoảng 1.700 giáo viên, Đồng Tháp cấp tốc tuyển dụng mới

Thiếu khoảng 1.700 giáo viên, Đồng Tháp cấp tốc tuyển dụng mới

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ) thường xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn giáo viên. Sau sáp nhập, vấn đề này cũng tiếp diễn, chính quyền và ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khắc phục.

Tuyển đủ, tuyển đúng giáo viên, không để trống lớp
Tuyển đủ, tuyển đúng giáo viên, không để trống lớp

VOV.VN - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài là một trong những “nút thắt” lớn của ngành giáo dục trong đổi mới giáo dục. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải tuyển đủ giáo viên theo chỉ tiêu được giao, không để tình trạng “có biên chế mà không tuyển được giáo viên".

Tuyển đủ, tuyển đúng giáo viên, không để trống lớp

Tuyển đủ, tuyển đúng giáo viên, không để trống lớp

VOV.VN - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài là một trong những “nút thắt” lớn của ngành giáo dục trong đổi mới giáo dục. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải tuyển đủ giáo viên theo chỉ tiêu được giao, không để tình trạng “có biên chế mà không tuyển được giáo viên".

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục