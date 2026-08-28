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Đồng Nai chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới tại các trường biên giới

Thứ Sáu, 19:26, 28/08/2026
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VOV.VN - Trực tiếp kiểm tra tại các điểm trường vùng biên giới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng yêu cầu bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và an toàn bữa ăn bán trú trước thềm năm học 2026–2027.

Sẵn sàng đón học sinh vùng biên ra lớp

Đoàn công tác do bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại nhiều điểm trường vùng biên, gồm: Trường THCS Đăk Ơ (xã Đăk Ơ); Trường Tiểu học và THCS Hưng Phước (xã Hưng Phước); Trường Tiểu học Thiện Hưng A, Trường THCS Bù Đốp (xã Thiện Hưng) và Trường Tiểu học Tân Tiến (xã Tân Tiến).

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Đoàn công tác lãnh đạo TP. Đồng Nai đến kiểm tra bếp ăn ở các trường biên giới 

Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ nâng cấp trường lớp, giải ngân vốn đầu tư công, bố trí giáo viên, tình hình tuyển sinh và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Qua rà soát, hệ thống trường lớp sau khi sắp xếp lại theo hướng tinh gọn đã đi vào hoạt động ổn định, phù hợp với quy mô dân số địa phương.

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Lãnh đạo TP. Đồng Nai kiểm tra bếp ăn các trường 

Các hạng mục thiết yếu từ phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống điện, thư viện đến công trình phụ trợ cơ bản hoàn thiện. Những hạng mục còn lại đang được gấp rút thi công để hoàn thành trước khai giảng.

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Bàn ghế được mua sắm đầy đủ phục vụ cho học sinh 

Về nhân sự, mặc dù các trường đã chủ động bố trí cán bộ, giáo viên đón năm học mới, song một số địa phương vẫn đối mặt với tình trạng thiếu cục bộ giáo viên mầm non, Tiếng Anh, Tin học và môn chuyên biệt. Các đơn vị đang phối hợp rà soát, đề xuất phương án điều chuyển, bổ sung kịp thời.

Siết chặt an toàn bữa ăn bán trú

Đáng chú ý, công tác chuẩn bị tổ chức bán trú cho con em đồng bào vùng biên được đoàn công tác kiểm tra kỹ lưỡng.

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Bếp ăn các trường đang nấu thử nghiệm

Đến nay, các trường học có tổ chức bán trú đã hoàn thành vận hành thử nghiệm bếp ăn trước thềm năm học mới.

Tại các buổi thử nghiệm sẽ chế biến từ 10 đến 30 suất ăn, bộ phận cấp dưỡng thực hiện nghiêm ngặt quy trình "một chiều": từ khâu tiếp nhận, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng, chia suất đến lưu mẫu thức ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.

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Phần ăn của học sinh bán trú tại trường Tiểu học Tân Tiến

Đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong việc chăm lo cho giáo dục vùng xa, Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng tốc hoàn thành các công trình dang dở, ưu tiên giải quyết bài toán thiếu giáo viên và thiết bị dạy học.

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Gạo chuyển đến các trường vùng biên chuẩn bị cho công tác bán trú

Đồng Nai có 8 xã biên giới gồm: Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Thành, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đắc Ơ và Bù Gia Mập.

Năm 2025, Đồng Nai đã chi 100 tỷ đồng nâng cấp trường lớp tại 3 xã Bù Gia Mập, Lộc Thạnh và Hưng Phước. Năm 2026, thành phố tiếp tục phê duyệt khoản đầu tư lên tới 700 tỷ đồng cho tất cả các trường ở cả 8 xã; dự kiến năm 2027 sẽ bố trí thêm 394 tỷ đồng.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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