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Đồng Nai siết chặt giám sát bệnh não mô cầu

Thứ Hai, 11:09, 19/10/2026
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VOV.VN - Bệnh não mô cầu nguy hiểm bởi khả năng diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể biến chứng nặng, sốc nhiễm trùng chỉ trong thời gian ngắn. Ngành y tế Đồng Nai cảnh báo người dân tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không hoang mang lo lắng.

 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu tại xã Tà Lài vào tháng 4 và xã Trảng Bom vào tháng 6. So với năm 2025, thành phố ghi nhận 9 ca, trong đó có 1 ca tử vong, thì số ca mắc bệnh của năm 2026 đã giảm.

Dong nai siet chat giam sat benh nao mo cau hinh anh 1
Tiêm vaccine phòng bệnh do não mô cầu cho trẻ tại CDC Đồng Nai (ảnh: CDC Đồng Nai)

Tuy nhiên, trước tình hình khu vực giáp ranh là TP.HCM vừa ghi nhận 4 trường hợp mắc não mô cầu nhóm B tại một trường THCS, trong đó có 1 trường hợp tử vong, ngành y tế Đồng Nai đang siết chặt biện pháp giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Để chủ động phòng bệnh, CDC TP Đồng Nai đề nghị các địa phương, trường học, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền; đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp phòng chống như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không dùng chung đồ dùng cá nhân; giữ nhà cửa, lớp học, khu nhà trọ thoáng mát; vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc; hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi ngờ; tiêm vaccine phòng não mô cầu.

Các loại vaccine não mô cầu có phạm vi bảo vệ khác nhau tùy theo nhóm huyết thanh (A, B, C, Y, W-135...). Tiêm một loại vaccine không đồng nghĩa với việc phòng được tất cả các nhóm vi khuẩn gây bệnh.

Theo CDC TP Đồng Nai, người dân nên đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ khám sàng lọc và tư vấn lộ trình phù hợp với độ tuổi và nguy cơ phơi nhiễm.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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