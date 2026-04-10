Đồng Nai thống nhất phương án tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Thứ Sáu, 16:05, 10/04/2026
VOV.VN - Ngày 10/4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã đạt được thỏa thuận với các đơn vị liên quan về việc tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51, nhằm xóa bỏ các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại buổi làm việc mới nhất, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã chính thức thống nhất bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí cho cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch, việc bàn giao trạm T1 và T2 cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn tất trước ngày 15/4/2026.

Dong nai thong nhat phuong an thao do cac tram thu phi bo hoang tren quoc lo 51 hinh anh 1
Trạm thu phí số 1 trên Quốc lộ 51 (ảnh: PT)

Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng sẽ chủ trì tổ chức tháo dỡ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo giao thông xuyên suốt, an toàn trong quá trình thi công.

Toàn bộ thiết bị, vật tư sau tháo dỡ sẽ được kiểm kê nghiêm ngặt và bàn giao lại cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý theo quy định.

Trong thời gian chờ đợi thi công, Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư phải duy trì nghiêm túc các biện pháp an toàn như: tăng cường rào chắn, bổ sung hệ thống chiếu sáng và biển báo cảnh báo để hạn chế tối đa tai nạn.

Trước đó, vào ngày 8/4, Sở Xây dựng đã họp khẩn cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các bên liên quan để rà soát các bất cập.

Thực tế cho thấy, các trạm T1 và T2 đã ngừng thu phí từ ngày 13/1/2023 nhưng vẫn tồn tại suốt hơn 3 năm qua. Dù không còn chức năng khai thác, hệ thống nhà trạm, đảo phân luồng và móng trụ cũ đang gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn và thu hẹp mặt đường, gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông.

Không chỉ riêng Quốc lộ 51, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ dứt điểm trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1 để trả lại sự thông thoáng cho các cửa ngõ giao thông huyết mạch của tỉnh.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Vì sao chưa dỡ các trạm phí BOT Quốc lộ 51 sau khi dừng thu phí?

VOV.VN - Việc tháo dỡ các trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 vẫn chưa thể triển khai dù dự án đã dừng thu phí từ đầu năm 2023 do BVEC chưa hoàn tất làm việc với các ngân hàng tài trợ để bàn giao trạm. Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bên để tháo gỡ vướng mắc và tiến hành tháo dỡ khi đủ điều kiện.

VOV.VN - Việc tháo dỡ các trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 vẫn chưa thể triển khai dù dự án đã dừng thu phí từ đầu năm 2023 do BVEC chưa hoàn tất làm việc với các ngân hàng tài trợ để bàn giao trạm. Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bên để tháo gỡ vướng mắc và tiến hành tháo dỡ khi đủ điều kiện.

Xem xét lại hoạt động của trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Đến đầu tháng 9 tới, cầu Rạch Miễu 2 chính thức thông xe, đưa vào vận hành. Điều này cũng có nghĩa là lưu lượng qua cầu Rạch Miễu sẽ giảm, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu sẽ thất thu khi đặt ở vị trí hiện tại.

VOV.VN - Đến đầu tháng 9 tới, cầu Rạch Miễu 2 chính thức thông xe, đưa vào vận hành. Điều này cũng có nghĩa là lưu lượng qua cầu Rạch Miễu sẽ giảm, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu sẽ thất thu khi đặt ở vị trí hiện tại.

Người dân trở lại TP.HCM sau nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu 4 lần xả trạm thu phí do kẹt xe

VOV.VN -  Ngày 3/5, nhiều người dân về quê nghỉ lễ bắt đầu trở lại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông nên khu vực cầu Rạch Miễu  tái diễn xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

