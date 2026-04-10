Đồng Nai thống nhất phương án tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Tại buổi làm việc mới nhất, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã chính thức thống nhất bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí cho cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch, việc bàn giao trạm T1 và T2 cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn tất trước ngày 15/4/2026.

Trạm thu phí số 1 trên Quốc lộ 51 (ảnh: PT)

Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng sẽ chủ trì tổ chức tháo dỡ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo giao thông xuyên suốt, an toàn trong quá trình thi công.

Toàn bộ thiết bị, vật tư sau tháo dỡ sẽ được kiểm kê nghiêm ngặt và bàn giao lại cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý theo quy định.

Trong thời gian chờ đợi thi công, Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư phải duy trì nghiêm túc các biện pháp an toàn như: tăng cường rào chắn, bổ sung hệ thống chiếu sáng và biển báo cảnh báo để hạn chế tối đa tai nạn.

Trước đó, vào ngày 8/4, Sở Xây dựng đã họp khẩn cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các bên liên quan để rà soát các bất cập.

Thực tế cho thấy, các trạm T1 và T2 đã ngừng thu phí từ ngày 13/1/2023 nhưng vẫn tồn tại suốt hơn 3 năm qua. Dù không còn chức năng khai thác, hệ thống nhà trạm, đảo phân luồng và móng trụ cũ đang gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn và thu hẹp mặt đường, gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông.

Không chỉ riêng Quốc lộ 51, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ dứt điểm trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 1 để trả lại sự thông thoáng cho các cửa ngõ giao thông huyết mạch của tỉnh.