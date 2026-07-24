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VOV.VN - Những ngày này, Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) trở thành điểm hẹn của lòng tri ân. Dòng người lặng lẽ nối dài, mang theo những lẵng hoa, nén hương và sự thành kính để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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Dòng người lặng lẽ nối dài viếng anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
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2026-07/tiktok_dong-nguoi-lang-le-noi-dai-vieng-anh-hung-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng_1.m3u8
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