Đồng Tháp: Chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah với 3 tình huống

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 886 đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah như: tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và tại cộng đồng; phối hợp với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ; Tổ chức truyền thông về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang, lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra…

Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah với 03 tình huống (ảnh: mang tính minh họa)

Sở Y tế Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 1466 về phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với 3 tình huống dịch bệnh: chưa ghi nhận trường hợp bệnh Nipah trên địa bàn tỉnh; phát hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh và dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Mỗi tình huống tập trung vào 5 công tác chủ yếu gồm công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác giám sát, dự phòng; công tác điều trị; công tác truyền thông và công tác hậu cần. Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhằm đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Sở Y tế những phương án, đề xuất giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Y tế cũng đề nghị UBND xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah; rà soát, chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ theo các tình huống, giai đoạn phù hợp tại địa phương.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người. Hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah.