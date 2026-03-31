Đồng Tháp: Chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah với 3 tình huống

Thứ Ba, 10:59, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các biện pháp chủ động ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các địa bàn vùng nguy cơ.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 886 đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah như: tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và tại cộng đồng; phối hợp với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ; Tổ chức truyền thông về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang, lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra…

Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah với 03 tình huống (ảnh: mang tính minh họa)

Sở Y tế  Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 1466 về phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với 3 tình huống dịch bệnh: chưa ghi nhận trường hợp bệnh Nipah trên địa bàn tỉnh; phát hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh và dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Mỗi tình huống tập trung vào 5 công tác chủ yếu gồm công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác giám sát, dự phòng; công tác điều trị; công tác truyền thông và công tác hậu cần. Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhằm đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Sở Y tế những phương án, đề xuất giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

 Đồng thời, Sở Y tế cũng đề nghị UBND xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah; rà soát, chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ theo các tình huống, giai đoạn phù hợp tại địa phương.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người. Hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah.

Virus Nipah khó lây lan diện rộng, TP.HCM chủ động giám sát từ sân bay

VOV.VN - Trước thông tin về chùm ca nghi nhiễm virus Nipah mới ghi nhận tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), các chuyên gia y tế cho rằng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất thấp, trong khi TP.HCM đã và đang triển khai các biện pháp giám sát chủ động nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch xâm nhập.

Chu Trinh/VOV- ĐBSCL
Tag: đồng tháp phòng chống dịch bệnh virus Nipah 3 tình huống chóng dịch
Việt Nam theo dõi sát dịch bệnh do virus Nipah, sẵn sàng các biện pháp ứng phó
VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Nipah gây ra.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh do virus Nipah tại Đà Nẵng
VOV.VN - Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu, cộng đồng, các đơn vị khám, chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện.

Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm soát phòng, chống virus Nipah tại sân bay
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong ngành hàng không tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

