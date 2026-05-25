  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đồng Tháp khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ven sông Phú An

Thứ Hai, 11:47, 25/05/2026
VOV.VN - Tại Đồng Tháp, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, khắc phục đoạn sạt lở bờ Đông sông Phú An (xã Bình Phú) nhằm bảo đảm an toàn dân sinh và sản xuất trước mùa mưa bão, sau sự cố làm sụp đường đal và ảnh hưởng khoảng 1.000 hộ dân cùng vùng sầu riêng rộng lớn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân và phòng chống triều cường gây ngập nước, ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cùng xã Bình Phú đã chỉ đạo, triển khai khẩn trương việc khắc phục sạt lở bờ Đông sông Phú An (địa bàn ấp 2, xã Bình Phú).

Sạt lở bờ sông Phú An gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trên địa bàn

Đơn vị thi công đã dùng cơ giới đóng cọc, đắp đất gia cố xong đoạn sạt lở “hàm ếch”, đảm bảo an toàn trong việc ngăn nước tràn và việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực này trước mùa mưa bão. Nhờ phương án xử lý sạt lở khoa học, phù hợp với tình hình thực tế nên đã giảm đến mức tối thiểu nguồn ngân sách địa phương và khống chế không để sạt lở tiếp diễn.

Điểm sạt lở ven sộng Phú An đe dọa nhiều nhà ở của người dân

Trước đó (ngày 12/4) bờ Đông sông Phú An đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 75 m. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ đoạn đường đal rộng 3,5 m đã bị cuốn xuống sông, khiến việc đi lại của người dân bị chia cắt. Tại hiện trường, nhiều vết nứt mới tiếp tục xuất hiện và lan rộng, làm gia tăng nguy cơ sạt lở dây chuyền tại khu vực lân cận. Đáng chú ý, vụ sạt lở đã làm mất đoạn đê bao bảo vệ vùng sản xuất rộng hơn 500 ha sầu riêng, đẩy khu vực chuyên canh đứng trước nguy cơ ngập úng khi triều cường dâng cao. Ngoài thiệt hại về hạ tầng, khoảng 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày.

Công tác khắc phục sạt lở được thực hiện khẩn trương và đã hoàn thành

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, sông Phú An là một trong số những “điểm nóng” của sạt lở đất. Đoạn sạt lở này nằm tại khúc sông cong, nơi dòng chảy xiết, tạo áp lực xói lở tập trung liên tục vào bờ. Cùng với đó, địa chất khu vực này tương đối yếu, không đủ khả năng chống chịu trước tác động của dòng chảy. Đặc biệt, biên độ triều dao động rất lớn, chân triều xuống thấp trong khi đỉnh triều dâng cao bất thường được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: sạt lở ven sông phú an đồng tháp khắc phục sạt lở gia cố đoạn sạt lở
Đồng Tháp: Tiếp tục xảy ra sạt lở lớn ven sông Tiền, uy hiếp nhà ở của 11 hộ dân
VOV.VN - Tối nay 14/10, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiếp tục xảy ra sạt lở lớn ven sông Tiền thuộc địa bàn xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đe dọa nhiều nhà ở của người dân.

Sạt lở ven sông Ba Rài uy hiếp đường giao thông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Rạng sáng nay (ngày 5/10/2025), tại đoạn đường huyện lộ 54 B ven bờ sông Ba Rài, thuộc địa bàn tổ 4, ấp Hội Trí, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra đoạn sạt lở dài gần 40m, thủy triều ăn sâu vào phần đất liền khoảng 6m.

Nỗi lo sạt lở ven sông của người dân thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Cứ vào mùa mưa bão, nhiều hộ dân sống ven sông Thu Bồn, Vu Gia thành phố Đà Nẵng lại nơm nớp lo sợ sạt lở bờ sông. Đáng lo ngại tình trạng sạt lở diễn ra khá nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất nông nghiệp của bà con.

