Đồng Tháp: Khuyến cáo không giết mổ, sử dụng động vật nghi mắc bệnh dại

Đó là trường hợp đã xảy ra tại ấp Mỹ Hòa, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp. Những người có liên quan đến vụ giết mổ và sử dụng thịt chó mắc bệnh dại đã được tiêm vắc xin phòng bệnh, sức khỏe hiện ổn định. Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang tiếp tục theo dõi, giám sát các trường hợp này, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Theo UBND xã Long Tiên, ngày 16/8, ông Đoàn Trường Giang, ngụ ấp Mỹ Hòa, phát hiện một con chó lạ có biểu hiện nghi mắc bệnh dại xâm nhập vào chuồng heo và cắn heo của gia đình. Sau đó, ông Giang đập chết con chó. Ông Giang lấy con chó này cho ông Phạm Thanh H., ngụ ấp Mỹ Lợi A, xã Long Tiên. Ông H. cùng 2 người khác đã làm thịt con chó để ăn, chỉ để lại phần đầu.

Nhận được tin báo, Phòng Kinh tế xã Long Tiên phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Cai Lậy cùng Ban lãnh đạo ấp Mỹ Hòa tiến hành xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng lấy mẫu bệnh phẩm từ phần đầu con chó còn lại, gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp để chuyển đến Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm. Đến chiều 17/8, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Để khống chế nguồn bệnh, không để dịch bệnh lây lan, ngày 18/8, UBND xã Long Tiên đã vận động gia đình ông Giang tiêu hủy con heo bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Con heo có trọng lượng 266 kg.

Chó là động vật lan truyền bệnh dại phổ biến nhất, mọi người cần cảnh giác nhất là không tiếp xúc, giết mổ chúng làm thức ăn

Riêng 4 người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, Trạm Y tế xã đã đến nắm thông tin, theo dõi, giám sát sức khỏe và vận động đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đến nay, cả 4 trường hợp đều đã được tiêm vaccine, sức khỏe bình thường.

UBND xã Long Tiên cũng khẳng định thông tin cho rằng con heo bị chó dại cắn đã được bán cho người làm lạp xưởng là không chính xác.

Theo UBND xã, trước khi có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trên chó, gia đình ông Giang lo sợ con heo bị lây bệnh, ảnh hưởng đến đàn heo nên có ý định cho người khác. Tuy nhiên, ngay khi nhận được thông tin, UBND xã đã kịp thời ngăn cản, không để gia đình bán hoặc cho người khác con heo này và yêu cầu chờ kết quả xét nghiệm để có hướng xử lý.

Ngày 18/8, sau khi có kết quả xét nghiệm chó dương tính với virus dại, gia đình ông Giang đã tiến hành tiêu hủy con heo theo đúng quy trình đối với động vật có nguy cơ mắc bệnh, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo ấp và đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Cai Lậy.

Qua vụ việc, ngành chức năng khuyến cáo người dân không giết mổ, sử dụng thịt động vật có biểu hiện bất thường hoặc nghi mắc bệnh; khi phát hiện chó, mèo có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y để được xử lý kịp thời.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10 trường hợp chó mắc bệnh dại, trong đó có 2 người tử vong do bệnh dại.