Đồng Tháp mở nhiều vòi cấp nước miễn phí ở vùng khó khăn

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, xâm nhập mặn năm nay trên địa bàn tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 20km. Độ mặn cao nhất trên sông Tiền đến thời điểm hiện nay xuất hiện vào kỳ triều cường cuối tháng Chạp và xâm nhập sâu vào nội đồng, cách cửa sông 49km, với độ mặn đo được là 0,45g/l. Xâm nhập mặn hiện nay đã đạt đỉnh, dự báo còn tăng vào Rằm tháng 2 và tháng 3 (âm lịch), sau đó sẽ giảm dần.

Đồng Tháp mở 9 vòi nước công cộng cấp miễn phí cho người dân

Đến thời điểm hiện tại, xâm nhập mặn trên sông Tiền chưa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Để đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt tại các địa bàn khó khăn, Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm thường xuyên kiểm tra, vận hành thử Trạm bơm Sáu Ầu và vận hành 6 giếng khoan dự phòng để bổ sung nguồn nước nguyên liệu, đảm bảo công suất nhà máy hoạt động liên tục.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang chủ động bơm trữ nước vào các ao chứa để xử lý, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, vận hành thử 16 giếng khoan dự phòng, sẵn sàng khai thác khi cần thiết.

Đến thời điểm này, Công ty đã mở 9 vòi nước công cộng (xã Tân Phú Đông 2 vòi, xã Tân Hòa 1 vòi, xã Tân Điền 4 vòi và xã Gò Công Đông 2 vòi) để cấp nước miễn phí cho người dân sử dụng, với tổng lượng nước cấp đến nay trên 164m³.

Ngoài ra, Công ty cũng vận hành 5 giếng dự phòng (1 giếng tại khu vực thành phố Mỹ Tho, 4 giếng tại xã Tân Thuận Bình). Tổng sản lượng khai thác từ ngày 3/3/2026 đến nay đạt trên 78.481m³.

Nhiều địa bàn người dân vẫn thiếu nguồn nước sạch, phải chắt chiu từng lít nước

Tuy nhiên, hiện nay ở những vùng thưa dân cư, khu vực hẻo lánh ven biển, vùng cù lao Tân Phú Đông, công suất nước bơm từ các nhà máy nước Tiền Giang còn yếu, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Do đó, vấn đề sử dụng tiết kiệm nguồn nước cần được doanh nghiệp và người dân quan tâm. Bà Đặng Thị Đẹp, người dân ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Nước máy mới có năm nay mà không đủ, vì chảy yếu lắm. Buổi sáng và chiều nước rất ít, phải canh trưa để hứng nước sử dụng. Nước mưa không đủ dùng nên phải bơm nước ao lên, rồi mua nước bình để uống. Khó khăn lắm mà không biết than với ai".