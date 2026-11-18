Không chỉ gây ô nhiễm không khí, việc đốt rác lộ thiên còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân. Dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, song thực trạng này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Hà Nội sẽ tập trung kiểm soát ứng phó ô nhiễm không khí mới

Gia đình ông Thân ở phường Tây Tựu, Hà Nội thường xuyên chịu ảnh hưởng từ khói của những đống rác, rơm rạ bị đốt ngoài đồng, nhất là vào thời điểm sau thu hoạch, khi một số người dân chưa có phương án xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp nên lựa chọn cách đốt ngay tại ruộng. Khói không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh mà còn tràn ra đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Không chỉ gây ô nhiễm không khí, việc đốt rác lộ thiên còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Ông Thân chia sẻ: “Về trường hợp đốt rác thải chỗ tôi vào thời vụ, nhân dân người ta gặt hái xong chưa biết sử dụng rác thải nên gặt cấy xong người ta đốt. Đang ảnh hưởng trực tiếp tới người đi đường, chúng tôi bị ảnh hưởng ngột ngạt lắm mà còn gây cả tai nạn giao thông, cực kỳ nguy hiểm”.

Ghi nhận của phóng viên tại một số địa bàn như phường Kiến Hưng, Tây Tựu, Tân Triều, An Khánh cho thấy, tình trạng đốt rác tự phát vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức. Đáng chú ý, một số người lợi dụng thời điểm đêm tối hoặc những khu vực vắng người để mang rác thải cồng kềnh, đồ nội thất cũ ra đốt.

Việc đốt rác lộ thiên còn trực tiếp làm gia tăng nguồn phát thải vào không khí, nhất là khi Hà Nội đang phải đối mặt với áp lực ô nhiễm từ hoạt động giao thông, xây dựng.

Theo các chuyên gia môi trường, khói từ hoạt động đốt rác không đúng quy cách có thể chứa nhiều chất độc hại, trong đó có các hợp chất dioxin, furan và kim loại nặng, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người, đặc biệt đối với hệ hô hấp.

Trong khi đó, việc kiểm soát và xử lý các trường hợp đốt rác hở đang gặp nhiều khó khăn. Bà Vũ Thị Cẩm Hồng – Chuyên viên Phòng Hạ tầng nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh, thành phố Hà Nội chia sẻ: “An Khánh là một xã ven đô đang trong quá trình đô thị hóa, mật độ cư dân lớn và các công trình xây dựng thì gia tăng. Do đó, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí gặp một số vấn đề khó khăn.

Dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, song thực trạng đốt rác vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Các nguồn phát thải phân tán và thường diễn ra vào những thời điểm như ban đêm hoặc lúc chiều tối, gây khó khăn cho công tác kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa phương đôi khi còn chưa thực hiện nghiêm các quy định của thành phố.”

Siết chặt giám sát, xử phạt nghiêm để chấm dứt tình trạng đốt rác tùy tiện

Khoản 1 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm hành vi đốt chất thải không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Ngoài ra, theo quy định hiện nay, việc tự ý đốt rác sinh hoạt là hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trườn và có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xử phạt hình sự tùy mức độ.

Ngày 12/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hình sự trường hợp Hoàng Công Sơn, trú tại phường Láng, liên quan đến hành vi đốt rác trên tầng thượng gây cháy lan sang các hộ gia đình lân cận, làm thiệt hại tài sản.

Ông Bùi Ngọc Tú – Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho rằng, để hạn chế tình trạng đốt rác bừa bãi, cần tăng cường các biện pháp giám sát và xử phạt: “Đối với công tác quản lý rác, hiện nay, chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền từ khâu tuyên truyền cho đến tổ chức thu gom, vận chuyển sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo triệt để thì chính quyền vẫn phải có những biện pháp xử phạt người dân, tức là ngoài tuyên truyền thì phải có răn đe và xử phạt.

Theo quy định hiện nay, việc tự ý đốt rác sinh hoạt là hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trườn và có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xử phạt hình sự tùy mức độ.

Hiện nay, các phường, xã cũng đã tổ chức rất nhiều biện pháp như lắp camera AI giám sát người dân, cũng như tổ chức phạt đối với những người dân bỏ rác sai quy định để đảm bảo người dân chấp hành nghiêm túc thời gian bỏ rác cũng như quy định thu gom rác.”

Ngày 10/12/2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép; đồng thời triển khai các giải pháp kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ chỉ đạo đến thực tế vẫn còn khoảng cách. Nếu chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà thiếu kiểm tra thường xuyên, thiếu chế tài đủ sức răn đe thì những đống rác bị đốt tự phát vẫn có thể tiếp tục xuất hiện, nhất là tại những khu vực ít người qua lại, khó giám sát.

Để kiểm soát tình trạng này, cần tăng cường tuần tra, giám sát bằng camera, thu gom rác kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần từ bỏ thói quen đốt rác tùy tiện. Bởi mỗi đám cháy rác, dù ở góc phố hay khu đất trống ven đô, đều góp thêm nguồn phát thải, gây áp lực lên chất lượng không khí Hà Nội. Bảo vệ bầu không khí chung phải bắt đầu từ việc ngăn chặn những nguồn ô nhiễm nhỏ nhất ngay tại mỗi khu dân cư.