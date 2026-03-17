Drone xâm nhập khu vực sân bay Cát Bi, Cục Hàng không họp khẩn đánh giá nguy cơ

Thứ Ba, 09:56, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá nguy cơ từ hoạt động drone/UAV gần sân bay sau sự cố vật thể bay nghi là drone xuất hiện tại khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay Cát Bi, khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Ngày 17/3, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá nguy cơ từ hoạt động drone/UAV gần khu vực sân bay sau sự cố xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi khiến một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

drone xam nhap khu vuc san bay cat bi, cuc hang khong hop khan danh gia nguy co hinh anh 1
Cục Hàng không Việt Nam dự kiến họp trong ngày 17/3 để đánh giá nguy cơ từ hoạt động drone/UAV gần sân bay sau sự cố tại Cát Bi khiến một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Cuộc họp khẩn được đưa ra sau khi tối 15/3 xuất hiện vật thể bay nghi là drone trong khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý hoạt động bay (thuộc Cục Hàng không Việt Nam), cuộc họp sẽ tập trung rà soát tình hình UAV/drone hoạt động trái phép trong vùng cấm bay của các cảng hàng không thời gian qua, đồng thời xem xét phương án, quy trình phối hợp xử lý giữa các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn bay.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng

Thông tin về sự việc, ông Lâm Mạnh Hùng cho biết, khoảng 20h15 ngày 15/3, tổ bay chuyến VJC280 trong quá trình hạ cánh đã phát hiện một thiết bị nghi là drone trong khu vực tiếp cận sân bay.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 khi đang ở vị trí đỗ cũng báo cáo quan sát thấy một vật thể nghi là drone phát sáng ở độ cao khoảng 300m, cách sân bay khoảng 7–8km.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ kiểm soát viên không lưu, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt Tổ an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời thông báo cho các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, xác minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cũng kích hoạt lực lượng tại các phường trong khu vực để tổ chức quan sát, xác định nguồn gốc vật thể bay.

drone xam nhap khu vuc san bay cat bi, cuc hang khong hop khan danh gia nguy co hinh anh 2
 Có 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Nội Bài, trong khi 5 chuyến bay khác chưa thể cất cánh theo kế hoạch sau khi phát hiện Drone xâm nhập gần khu vực sân bay Cát Bi.

Trong thời gian chờ xác minh, hoạt động khai thác tại sân bay bị ảnh hưởng đáng kể. Cụ thể, 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong khi 5 chuyến bay khác chưa thể cất cánh theo kế hoạch.

Qua kiểm tra sau đó, lực lượng phòng không – không quân không phát hiện thêm vật thể bay bất thường trong khu vực.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, khu vực xung quanh sân bay thời gian qua thường xảy ra tình trạng người dân thả diều sáo với độ cao có thể lên tới 300–400m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã phát hiện một trường hợp thả diều vào khoảng gần 22h cùng ngày. Chiếc diều dài khoảng 3,6m, bay ở độ cao khoảng 400m và được gắn đèn nháy màu xanh, trắng, đỏ.

Sau khi xác định khu vực bảo đảm an toàn, Tổ an toàn đường cất hạ cánh đã cho phép hoạt động bay tại sân bay Cát Bi trở lại bình thường.

Chiều 16/3, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cũng tổ chức cuộc họp với đại diện đài kiểm soát không lưu, Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Cát Bi và các hãng hàng không đang khai thác tại sân bay để đánh giá, rút kinh nghiệm sau sự cố.

Thời gian tới, Cảng dự kiến phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng và các địa phương khu vực lân cận sân bay nhằm tăng cường tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn bay, đặc biệt liên quan đến việc thả diều, điều khiển drone và flycam gần khu vực sân bay.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng được kiến nghị tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các sự cố tương tự.

Ngành hàng không khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng UAV, flycam trong khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận khi chưa được cấp phép.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh: “Chỉ một phút sử dụng sai quy định có thể khiến hàng trăm hành khách đối mặt rủi ro an toàn, gây thiệt hại lớn cho hãng hàng không và người đi lại, đồng thời người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ”.

Drone xâm phạm sân bay Đà Nẵng ngày mùng 1 Tết

Vừa qua, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng liên tiếp xảy ra các vụ UAV xâm nhập trái phép vào vùng trời tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các thiết bị bị phát hiện ở cự ly từ 3-12 hải lý, độ cao khoảng 1.000-3.800 feet, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực tiếp với tàu bay.

Ngay trong ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết) ghi nhận 2 vụ UAV hoạt động trái phép, khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, 1 chuyến phải chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành.

Tiếp đó, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 Tết) xảy ra thêm 2 vụ việc liên quan UAV hoặc vật thể bay tương tự, làm 18 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến chuyển sân bay dự bị và 14 chuyến chờ khởi hành.

Tổng cộng hơn 50 chuyến bay bị ảnh hưởng, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và đe dọa nghiêm trọng an toàn bay trong giai đoạn cao điểm.

Phi Long/VOV.VN
Dừng khai thác sân bay Thọ Xuân 12 tiếng sau vụ drone xâm nhập trái phép
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm dừng tiếp nhận tàu bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 18h hôm nay (16/6) đến 6h ngày 17/6 sau khi liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái xâm nhập.

Drone xâm nhập trái phép sân bay Thọ Xuân, Cục Hàng không chỉ đạo nóng
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc chủ trì điều tra sự cố đối với hành vi sử dụng thiết bị bay xâm nhập trái phép các ngày 13 và 14/6 tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, kiến nghị giải pháp khẩn
VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu, hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác trong thời gian tới.

Báo cáo Cục Hàng không sự cố va chạm máy bay tại sân bay Nội Bài
VOV.VN - Cảng vụ hàng không miền Bắc gửi Cục Hàng không Việt Nam về sự cố cố va chạm giữa hai máy bay trong quá trình di chuyển tại khu vực đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 27/6.

