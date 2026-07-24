Dự án 681 tỷ đồng "thay áo mới" cho hạ lưu sông Kim Ngưu, Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang thay thế các đoạn lan can rỉ sét đã xuống cấp dọc hai bên bờ sông Kim Ngưu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cải thiện cảnh quan đô thị.
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VOV.VN - Sáng 3/2, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực sông Kim Ngưu, đoạn chảy qua Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), khi người dân địa phương phát hiện một thi thể nổi trên mặt sông.
VOV.VN - Sáng 3/2, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực sông Kim Ngưu, đoạn chảy qua Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), khi người dân địa phương phát hiện một thi thể nổi trên mặt sông.
VOV.VN - Một đoạn sông Kim Ngưu từ cầu Kim Ngưu cho đến cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng), lòng sông không được nạo vét lâu ngày thành những bãi sình lầy, nước sông đen đặc ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm nặng nề đã ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân sống hai bên bờ sông.
VOV.VN - Một đoạn sông Kim Ngưu từ cầu Kim Ngưu cho đến cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng), lòng sông không được nạo vét lâu ngày thành những bãi sình lầy, nước sông đen đặc ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm nặng nề đã ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân sống hai bên bờ sông.
VOV.VN - Các cầu dàn Bailey để dự phòng sẽ được lắp đặt trên sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ… nhằm kết nối giao thông khu vực 2 bên sông và chống ùn tắc.
VOV.VN - Các cầu dàn Bailey để dự phòng sẽ được lắp đặt trên sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ… nhằm kết nối giao thông khu vực 2 bên sông và chống ùn tắc.