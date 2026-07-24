Dự án 681 tỷ đồng "thay áo mới" cho hạ lưu sông Kim Ngưu, Hà Nội

VOV.VN - Sau hơn nửa năm thi công, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu với tổng vốn gần 681 tỷ đồng đã hoàn thành phần lớn các hạng mục then chốt. Công trình không chỉ giúp khơi thông dòng chảy, giảm ngập úng mà còn mang lại diện mạo xanh - sạch cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.