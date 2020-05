Dự báo nhu cầu thị trường lao động sau mùa dịch Covid-19

Dự báo về nhu cầu thị trường lao động, ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, từ tháng 2 đến tháng 4/2020 có 1.945 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 13.562 chỉ tiêu. Các vị trí được doanh nghiệp tuyển dụng nhiều là công nhân sản xuất linh kiện điện tử, may mặc, cơ ký với khoảng trên 5.500 chỉ tiêu, 1.000 nhân viên kinh doanh, 500 nhân viên tạp vụ, bảo vệ, 300 nhân viên kế toán...

Dự báo về thị trường lao động trong thời gian tới, ông Thảo cho rằng, tình hình dịch bệnh đang được khống chế, hoạt động kinh tế sẽ sôi động trở lại, tác động tích cực tới thị trường lao động. Do đó, nhu cầu tuyển dụng của khối doanh nghiệp trong những tháng tới có thể lớn. Dự đoán, những ngành nghề được tuyển dụng nhiều lao động là sản xuất, thương mại, dịch vụ.

‘Nếu hoạt động kinh tế phát triển trở lại tốt, lĩnh vực dịch vụ sẽ vô cùng sôi động, cần nhiều nhân lực”.

Ông Thảo cũng cho rằng, thời điểm dịch bệnh lắng xuống, nhiều người lao động cũng sẽ có nhu cầu tìm việc rất cao.

Để tìm được việc làm phù hợp, ông Thảo cho rằng, trước tiên người lao động cần thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tăng cường các kỹ năng. Người lao độn tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các kênh chính thống, hệ thống cơ quan nhà nước về hỗ trợ chính sách lao động việc làm.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho biết thêm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những tháng đầu năm 2020, số lượng người đăng ký nhận BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) tăng mạnh. Từ tháng 1 đến hết tháng 4/2019, Trung tâm đã giải quyết được 18.165 hồ sơ đề nghị hưởng BHTN, tăng 22,23% so với quý I/2019. Trong đó, gần 80% hồ sơ được thực hiện giải quyết theo hình thức gián tiếp và trên 20% là trực tiếp. So với tháng 3/2020, số hồ sơ nộp đề nghị hưởng BHTN giảm vì thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh, nên một số NLĐ gặp khó khăn trong vấn đề thủ tục. Song số người lao động tìm việc lại tăng.



Ông Thảo cho rằng, trong tháng 5, số hồ sơ được nộp đề nghị hưởng chính sách BHTN sẽ răng. Bởi hàng năm, đây là thời điểm số người nộp hồ sơ hưởng BHTN cao, hơn nữa, trong tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người chua đến làm thủ tục sẽ làm vào tháng 5. Bên cạnh đó, thời điểm này các lao động mất việc đã chốt xong sổ BHXH sẽ đến Trung tâm để làm thủ tục đề nghị hưởng chính sách BHTN.

Số lượng người hưởng chính sách BHTN tăng cao, ông Tạ Văn Thảo cho biết, việc toeeps nhận hồ sơ lần đầu gửi đến bằng 2 hình thức song song.

“Người lao động đến trực tiếp, chúng tôi giải quyết đảm bảo quy định của pháo luật và tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, quy định phòng chống dịch. Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ cho phép người lao động được nộp hồ sơ và khai báo việc làm qua hình thức khác, không phải xin xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu người lao động nộp hồ sơ lần đầu qua đường bưu điện gửi tới thì chúng tôi vẫn tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Hiện nay, chúng tôi vẫn phải rà soát số lượng người lao động khai báo nhận tin nhắn cho họ thực hiện”, ông Thảo cho biết./.