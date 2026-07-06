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VOV.VN - Với những di vật đi kèm được tìm thấy cùng với các bộ hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_du_co_so_khang_dinh_hai_cot_tai_cong_vien_le_thi_rieng_la_liet_si_quan_giai_phong_1.m3u8
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Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng
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2026-07/tiktok_du_co_so_khang_dinh_hai_cot_tai_cong_vien_le_thi_rieng_la_liet_si_quan_giai_phong_1.m3u8
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