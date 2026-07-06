Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng

Tóm tắt

VOV.VN - Với những di vật đi kèm được tìm thấy cùng với các bộ hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.

