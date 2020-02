Du khách Thái Lan bị hành hung tại khu du lịch Đường hầm điêu khắc

Ngày 20/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo chính thức về vụ việc du khách Thái Lan bị du khách Việt hành hung tại khu du lịch Đường hầm điêu khắc được đăng trên mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là du khách Thái Lan bị du khách Việt hành hung đăng tải trên mạng xã hội.

Theo kết quả phối hợp điều tra, xác minh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lâm Đồng, vào trưa ngày 11/2/2020, tại Khu du lịch Đường hầm điêu khắc (thuộc Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt) có đoàn du khách Thái Lan gồm 7 người vào tham quan. Tại đây, trong lúc đoàn khách Thái Lan xếp hàng theo thứ tự để vào hồ Vô Cực chụp ảnh, thì một đoàn khách Việt Nam, trong đó có bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) không xếp hàng mà chen vào chụp ảnh trước. Thấy vậy, bà Warakorn J.Kulsawad trong đoàn du khách Thái Lan có lên tiếng nhắc nhở. Song do bất đồng về ngôn ngữ, nghĩ đoàn khách Thái Lan có lời lẽ xúc phạm mình nên bà Thúy đã có lời lẽ đe dọa và hành động bạo lực.

Cụ thể, bà Thủy đã có hành vi giật tóc, tấn công bà Warakorn J.Kulsawad. Khi sự việc xảy ra, nhân viên khu du lịch đã kịp thời can ngăn, đồng thời liên hệ, trình báo với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

Báo cáo cũng nêu rõ, ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 4 (TP Đà Lạt) đã cử lực lượng đến hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời mời các đương sự về trụ sở để làm việc. Tiếp đó, hai bên đã đồng ý thỏa thuận không bồi thường thiệt hại và cùng thống nhất bằng văn bản không cần sự can thiệp giải quyết từ phía cơ quan chức năng.

Trước đó, trên mạng xã hội và một trang tin điện tử của Thái Lan đăng thông tin, hình ảnh, clip kèm nội dung phản ánh về việc du khách Thái Lan được cho là bị hành hung ở Khu du lịch Đường hầm điêu khắc của Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt (trong thắng cảnh hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) gây chú ý dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và uy tín của thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Việc này, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tỉnh kiểm tra, xác minh, xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 20/2./.