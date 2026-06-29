Dự kiến 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu được nộp đơn phúc khảo bài thi tại đơn vị đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 7/7, các em sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước.

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu được nộp đơn phúc khảo bài thi tại đơn vị đăng ký dự thi

Dựa trên kết quả thi, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của các trường, ngành trong 2-3 năm gần đây để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp. Bên cạnh điểm chuẩn, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Năm nay, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, trong đó yêu cầu chấm thi tự luận nghiêm theo đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và khả năng phân loại thí sinh.

Các môn thi trắc nghiệm đều được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp. Riêng môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất - được chấm theo hai vòng độc lập.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đề thi Ngữ văn được xây dựng theo hướng mở nên đáp án cũng phải mở. Khi chấm, giáo viên phải tôn trọng quan điểm của thí sinh, kể cả những ý kiến phản biện và cách thể hiện sáng tạo.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT sử dụng công cụ Rubric trong chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT. Theo Bộ, hệ thống sẽ gắn các tiêu chí với từng khung điểm tương ứng, góp phần giảm yếu tố chủ quan của người chấm, đồng thời hạn chế những khác biệt, tạo sự thống nhất trong quá trình chấm giữa các giáo viên.

Liên quan đến câu nghị luận xã hội về "Steve Jobs Việt Nam" trong đề thi Ngữ văn năm nay gây nhiều tranh luận, Bộ GD-ĐT cho biết thí sinh không nhất thiết phải có kiến thức cụ thể về nhân vật này mới có thể làm bài tốt.

Về công tác chấm thi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết việc chấm các môn thi trắc nghiệm cơ bản được thực hiện tương tự những năm trước với quy trình chặt chẽ, ứng dụng công nghệ nhằm hạn chế tối đa sai sót.

Đối với môn Ngữ văn, Bộ đã quán triệt và tập huấn phương pháp chấm thống nhất trên phạm vi toàn quốc nhằm hạn chế tối đa tình trạng chấm thi theo cảm tính. "Làm sao cán bộ chấm thi phân biệt được đúng năng lực của thí sinh, cho dù định tính cũng phải lựa chọn được các thí sinh làm bài tốt, đó là nguyên tắc trong chấm thi", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về công tác chấm thi, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho rằng việc bảo đảm chất lượng chấm thi, đặc biệt với môn Ngữ văn, phụ thuộc vào ba yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, đề thi phải bảo đảm đủ độ phân hóa để nhận diện đúng năng lực thí sinh. Thứ hai, hướng dẫn chấm cần rõ ràng, cụ thể. Thứ ba là nâng cao trách nhiệm, ý thức của giáo viên tham gia chấm thi.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT cũng tăng cường công tác chấm thẩm định, yêu cầu các hội đồng chấm thi thực hiện chấm mẫu trước khi triển khai chấm đại trà nhằm bảo đảm sự thống nhất trong cách đánh giá bài làm của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong các ngày 11-12/6 với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước.