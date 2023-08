Dự kiến 9/8 sẽ cấp điện trở lại cho huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Mường La (Sơn La)

Ban An toàn - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết: Đến 10h trưa nay (7/8) công tác khắc phục hậu quả mưa giông tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng…vẫn đang được toàn Tổng công ty huy động nhân lực khắc phục, cấp điện trở lại những nơi đang bị cắt, mất điện sớm nhất có thể.

Nhiều khu vực hệ thống Lưới điện trung, hạ áp tại Yên Bái cũng bị sự cố do các đợt mưa giông kéo dài.

Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài trong các ngày từ 04, 05/8 đến sáng 07/8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (đặc biệt tại địa bàn xã Hồ Bốn), Mường La, Thuận Châu (Sơn La), Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng…đã gây thiệt hại lớn đến lưới điện 110kV và trung hạ áp của các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý vận hành cung ứng điện, các sự cố này đã làm gián đoạn cung cấp điện cho các phụ tải với 8484 khách hàng.

Hiện nay, các đơn vị trong EVNNPC đang kiểm tra, thống kê thiệt hại và tiếp cận hiện trường để triển khai phương án khắc phục. Dự kiến ngày 9/8/2023 các phụ tải huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường La, Thuận Châu (Sơn La) sẽ được cấp điện trở lại.

Thống kê tình hình thiệt hại do mưa to, giông, lũ trong các ngày qua ảnh hưởng đến lưới điện 110kV, EVNNPC cho biết: Khu vưc Thủy điện Hồ Bốn (thuộc EVNNPC) có sạt lở do lũ quét lớn gây ảnh hưởng đến sự cố đường dây 110kV và tài sản trụ sở làm việc nhà máy. Hiện nay, toàn bộ CBCNV, nhà máy và đập dâng hiện vẫn an toàn, lòng hồ bị bồi lấp nhưng chưa xác định được cụ thể cao trình bồi lấp, riêng khu nhà ở Công nhân bị nước ngập và có 2 gian nhà bị sập, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống điện lưới vẫn chưa khôi phục. Nhà máy vẫn đang bị cô lập do chia cắt giao thông.

Thủy Điện Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái giao thông tê liệt, chia cắt với bên ngoài, nhà máy phát điện có nguy cơ bị chìm trong nước

Tính đến 10h trưa 7/8, hệ thống lưới điện trung hạ thế của EVNNPC vẫn đang được kiểm tra và sơ bộ có thiệt hại về tài sản.

Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vẫn đang bị cô lập, sự cố đường dây 376 E29.2 cấp điện cho khu vực huyện gây mất điện 80 TBA với 8.017 khách hàng bị ảnh hưởng. Tổng số có 3 vị trí cột điện bị đất đá vùi lấp, gần 50 cột điện bị gãy đổ.

Đơn vị quản lý vận hành Điện lực đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ và báo cáo đề nghị BCH PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, UBND huyện Mù Căng Chải khẩn trương khôi phục sớm hệ thống đường giao thông vận chuyển vật tư thiết bị đến hiện trường để xử lý sự cố, nếu đường thông, Điện lực dự kiến sẽ khôi phục cấp điện lại cho khách hàng vào ngày 9/8.

Tại tỉnh Sơn La, khu vực thuộc quản lý của Điện lực Mường La, PC Sơn La đã xảy ra sự cố đường dây 381 E17.3 Mường La (vị trí 112 bị gãy đổ vùi lấp; đứt dây dẫn tại vị trí khoảng cột 111÷113 ĐZ 35kV E17.3 khu vực Mường La) gây mất điện 2 TBA với 41 khách hàng bị ảnh hưởng.

Vị trí cột 45 ĐZ 35kV lộ 375 E21.2 khu vực Lai Châu bị sạt lở do mưa lũ

Khu vực Điện lực Thuận Châu - Quỳnh Nhai: Vị trí cột 470/119, 470/120 đường đường dây 35 kV lộ 375 E17.4 Thuận Châu do mưa, lũ làm cột bị nghiêng. Điện lực đã phải cắt dao cắt ly 375-7/470/116 Co Líu để cô lập điểm sự cố nên gây gián đoạn cung cấp điện cho 01 TBA với 18 khách hàng bị.

Công ty Điện lực Sơn La cho biết, đối với những khu vực sự cố trên địa bàn do giao thông bị sạt lở, chia cắt chưa vận chuyển được thiết bị vật tư để khắc phục, Công ty dự kiến sẽ khôi phục sự cố và cấp điện lại cho khách hàng vào ngày 9/8.

Tại Lai Châu, hệ thống Lưới điện trung, hạ áp xảy ra sự cố tại đường dây 35kV Bản Mùi, gây mất điện cho 5 TBA với 408 khách hàng. Đây là khu vực đường xá và đồi núi đang sạt lở, hiện PC Lai Châu đang cố gắng kiểm tra và tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố sớm nhất.

Tại Cao Bằng, mưa lâu, sạt lở cũng gây gãy 05 cột điện hạ thế do cây rừng trên phía taluy dương gẫy đổ vào đường dây 0.4kV sau TBA Canh Biện do Điện lực Thành Phố quản lý, tuy nhiên, không gây gián đoạn cung cấp điện trên địa bàn. Điện lực đã dùng cây chống tạm để duy trì cấp điện cho phụ tải.

Hiện các khu vực Tây Bắc đều đang có mưa. Với tinh thần sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy PCTT và TKCNN, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, tổ chức khắc phục ngay các sự cố, để có thể cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.