Đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào trở về đất mẹ

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, các em học sinh và người dân địa phương đã tập trung tại trung tâm thị xã Muangxai để dâng hương, thực hiện nghi lễ tôn giáo theo tín ngưỡng và phong phục tập quán của nhân dân các dân tộc Lào trước khi tiễn các anh hùng liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào lên đường trở về với đất mẹ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Lào, đại diện Ban công tác đặc biệt chính phủ Lào, đại diện Quân khu 2 cùng đông đảo người dân tỉnh Oudomxay và cộng đồng người Việt Nam tỉnh Oudomxay.

Lễ bàn giao, hồi hương 10 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào về nước

Phát biểu tại đây, ông Somchit Panyasak, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Oudomxay nhấn mạnh, trên tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã rời quê hương, đất nước và nguời thân sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Các anh đã cùng kề vai, sát cánh với quân đội và nhân dân Lào trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

Ông Somchit Panyasak, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Oudomxay phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt chính quyền và nhân dân 6 tỉnh bắc Lào, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, đến nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho đất nước Lào sự giúp đỡ vô cùng quý giá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước ngày nay.

Qua xác minh thông tin, tìm kiếm, khai quật và quy tập trong 6 tháng vừa qua, Đội quy tập Quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào. Trong đó, có 4 bộ hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin.

Lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội quy tập Quân khu 2 làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, đưa về nước an táng, bảo quản, chăm sóc lâu dài trong các nghĩa trang liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là sự tri ân tôn vinh công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước đồng thời đây là nghĩa cử cao đẹp, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam và cũng là để đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác mong muốn Ban công tác đặc biệt các tỉnh Bắc Lào sẽ tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt nam hi sinh tại Lào trong các thời kỳ kiến tranh.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi lễ

Từ năm 1994 đến nay, Đội quy tập Quân khu 2 đã xác minh, kết luận 4286 thông tin về mộ liệt sĩ, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 1812 bộ hài cốt, trong đó có 142 liệt sĩ có đầy đủ thông tin họ tên, quê quán. Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 6 liệt sỹ chưa xác định được danh tính sẽ diễn ra vào ngày 23/06 tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân địa phương tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương

Cùng ngày, Đoàn công tác sẽ tiếp tục hành quân để bàn giao hài cốt của 4 liệt sỹ có tên và quê quán cho các địa phương để an táng theo phong tục tập quán và nguyện vọng của các gia đình./.