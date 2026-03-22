Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời

Chủ Nhật, 21:56, 22/03/2026
Tòa Giám mục thông tin: Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Chúa gọi về lúc 17h22 ngày 22/3 tại nhà.

Theo thông tin từ văn phòng Tòa Giám mục, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Chúa gọi về lúc 17h22 tại nhà ngày 22/3.

Chương trình tang lễ sẽ được văn phòng Tòa Giám mục thông báo sau.

Tối nay, các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào lúc 20h, tiễn đưa Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về với Chúa.

Đức Hồng y được Chúa gọi về lúc 17h22 ngày 22/3, thượng thọ 92 tuổi. Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Theo Công giáo và Dân tộc, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau ngày 5/3/1934.

Từ năm 1944 - 1946, ngài học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng.

Từ năm 1946 - 1954, ngài chuyển sang Tiểu chủng viện Phnom Penh (Campuchia).

Đức Hồng y theo học triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong giai đoạn 1954 - 1956, sau đó về Bạc Liêu dạy học đến năm 1961 mới quay lại học thần học trong 4 năm.

Ngày 25/5/1965, ngài được Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, phong chức linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ, sau đó dạy học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quí.

Ngài du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ) từ năm 1968 - 1971 rồi về nước, tiếp tục dạy ở Tiểu chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 thì được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ sở này. Năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại chủng viện Thánh Quí.

Ngày 22/3/1993, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho và ngày 11/8 được thụ phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3/1998, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và nhậm chức vào ngày 2/4.

Ngày 21/10/2003, ngài được Đức thánh cha trao mũ và nhẫn hồng y tại thánh đường Thánh Justino ở Rome, sau đó trở thành thành viên Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Thánh bộ Truyền giáo.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22/3/2014.

Theo Hoài Phương/Tuổi trẻ
