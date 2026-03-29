"Đường đến chân hạnh phúc": Hành trình lan tỏa giá trị an yên, hạnh phúc

Từ ngày 4/4 đến 17/5/2026, được sự chấp thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ, Tôn sư Thamthog Rinpoche sẽ có chuyến thăm và chia sẻ Phật pháp với chủ đề “Đường đến chân hạnh phúc” tại nhiều tỉnh, thành phố.

Bậc Thầy từ bi và hạnh nguyện phụng sự

Tôn sư Thamthog Rinpoche là một bậc thầy uyên bác, đã dành trọn cuộc đời để thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ và lòng từ bi. Tôn sư sinh ra tại miền Đông Tây Tạng và được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cùng Kyabje Trijang Rinpoche công nhận là hậu thân tái sinh đời thứ mười ba của dòng Thamthog Rinpoche khi mới lên 6 tuổi.

Với tâm cầu đạo tinh tấn, Rinpoche đã tiếp nhận những giáo lý quý báu từ Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Lhasa, bao gồm cả Lamrim cùng thực hành Kalachakra cơ bản và đã đạt học vị Tiến sĩ Lharampa - học vị cao nhất trong Phật học của dòng Gelug vào năm 1982. Sau đó, Rinpoche tiếp tục tu học tại tu viện Mật tông Gyumé để mở rộng thêm kiến thức và thực hành các nghi lễ Mật giáo.

Tôn sư Thamthog Rinpoche chia sẻ Phật pháp tại Tu viện Namgyal, Dharamsala, Ấn Độ.

Năm 1987, theo lời khuyên của thầy mình là Geshe Tenzin Gonpo, Rinpoche bắt đầu hành trình mới tại Ý, nơi Rinpoche đảm nhận vai trò hướng dẫn tâm linh tại Viện Nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng Ghe Pel Ling. Bên cạnh đó, trong suốt nhiều năm, Rinpoche đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển đời sống tâm linh và bảo tồn văn hóa Tây Tạng, đồng thời thành lập các trường học và bệnh viện để phục vụ cộng đồng địa phương.

Từ năm 2009 đến năm 2025, Tôn sư Lama Thamthog Rinpoche được bổ nhiệm làm Trụ trì Tu viện Namgyal tại Dharamsala, Ấn Độ.

Tháng 12/2025, Rinpoche nghỉ hưu khỏi vị trí Trụ trì Tu viện Namgyal. Trong suốt cuộc đời, Rinpoche luôn cống hiến hết mình để phục vụ Đức Đạt Lai Lạt Ma, chia sẻ những giáo lý sâu sắc của Phật giáo cho đông đảo đại chúng và đã mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh.

Lòng từ bi của Rinpoche vượt biên giới, thể hiện qua các chuyến thuyết Pháp tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phương Tây, thu hút hàng nghìn học trò từ khắp nơi trên thế giới.

Hành trình gieo mầm an lạc, hạnh phúc

Năm 2012, Rinpoche cùng tăng đoàn đại diện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đến thăm chính thức Việt Nam, nơi Rinpoche đã xây dựng mối quan hệ gắn bó với cộng đồng Phật tử tại đây.

Tôn sư Thamthog Rinpoche tại Đại lễ Phật đản Vesak 2025.

Năm 2019 giữa những thách thức do đại dịch COVID-19, tôn sư Lama Thamthog Rinpoche đã dành hàng trăm giờ để giảng dạy Phật pháp qua internet, duy trì mối liên hệ sâu sắc với các học trò của mình và đã hỗ trợ họ vượt qua đại dịch với tâm bình an.

Sau khi đại dịch kết thúc, vào tháng 1 năm 2023 và tháng 3 năm 2024, Rinpoche đã thăm và chia sẻ Phật Pháp tại Việt Nam để đáp lại sự thỉnh cầu của các học trò tại đây.

Năm 2025, tôn sư Lama Thamthog Rinpoche cũng đã thực hiện chuyến thăm và chia sẻ Phật Pháp tại Việt Nam và vinh dự tham dự Đại lễ Phật đản Vesak theo lời mời chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tháng 11/2025, khi lũ lụt tàn phá miền Trung, Rinpoche đã cùng các học trò của mình mở cuộc vận động quyên góp để chung tay với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp một phần giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Đem lại hạnh phúc, bình an cho mọi người chính là mong muốn và tâm nguyện lớn lao nhất của Rinpoche.

Trong chuyến hoằng pháp lần này, Tôn sư Thamthog Rinpoche sẽ mang thông điệp Đường đến chân hạnh phúc lan tỏa đến Phật tử tại nhiều tỉnh, thành phố và đạo tràng trang nghiêm.

Một buổi chia sẻ Phật pháp của Tôn sư Tôn sư Thamthog Rinpoche tại Việt Nam năm 2025

Khởi đầu tại thủ đô Hà Nội, pháp hội sẽ khai mở tại Chùa Pháp Vân (4/4) và Chùa Sủi (25/4), tiếp tục mang năng lượng bình an đến với Chùa Nam Hải tại Hải Phòng (18/4) và Chùa Diên Quang tại Bắc Ninh (26/4). Sau đó, hành trình sẽ xuôi về miền Trung với pháp hội tại Chùa Linh Quang, Nha Trang (9/5), cuối cùng là hai ngày pháp hội đặc biệt tại Chùa Khánh An (10/5) và Thảo đường thiền tự (16-17/5) tại TP.HCM.

Việc tham dự pháp hội cùng Tôn sư Thamthog Rinpoche là một nhân duyên thù thắng để mỗi người được tiếp cận với triết lý sâu sắc của Phật giáo. Mong rằng mỗi bước chân tìm về pháp hội sẽ là một bước tiến gần hơn đến “chân hạnh phúc”, giúp ta thực sự trở thành một phiên bản an nhiên và hạnh phúc hơn giữa đời thường.