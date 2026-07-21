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Thứ Ba, 06:18, 21/07/2026

Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài 1,12 km khởi công từ năm 2017 vẫn dang dở

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VOV.VN - Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài 1,12 km được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường dang dở nhiều năm trở thành nơi đỗ xe tự phát, đổ rác, trồng rau trên vỉa hè và dải phân cách, gây lãng phí hạ tầng và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 1
Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài 1,12 km được khởi công từ năm 2017. Sau gần 10 năm, công trình vẫn dang dở, chưa thể thông xe do vướng giải phóng mặt bằng .
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 2
Gần 10 năm qua, các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng sinh sống trong những căn nhà xuống cấp, không thể sửa chữa hoặc xây mới.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 3
Những căn nhà cấp 4 xuống cấp hư hỏng, ẩm mốc người dân đang phải sinh sống nhưng chưa biết đến bao giờ được di dời.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 4
Từ đường Lê Đức Thọ có thể thấy, cổng rào chiếm dụng biến đoạn đường thành bãi đỗ xe ô tô tự phát.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 5
 Thay vì phục vụ giao thông, nhiều đoạn đường đã hoàn thiện hiện trở thành bãi đỗ xe tự phát và điểm tập kết rác, phản ánh tình trạng lãng phí hạ tầng.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 6
Hàng loạt xe chở khách dừng đỗ ngày đêm chủ yếu là xe khách giường nằm chạy đường dài.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 7
Các bãi đỗ xe tự phát vẫn tồn tại trong thời gian dài, chiếm dụng lòng đường và làm nhếch nhác cảnh quan đô thị.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 8
Một bãi xe giáp đường Phạm Hùng.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 9
Hàng chục ô tô đỗ thành nhiều hàng dọc hai bên tuyến đường, biến hạ tầng giao thông thành bãi giữ xe ngoài trời, khiến người dân không khỏi xót xa về sự lãng phí quỹ đất và công trình đã đầu tư.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 10
Vỉa hè được người dân tận dụng để trồng ra do bỏ hoang nhiều năm.Người dân che chắn làm nơi trồng rau giữa dải phân cách. Rau muống bò lan trên mặt đường.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 11
Vỉa hè và dải phân cách trên tuyến đường cũng được cải tạo thành những luống rau tạm, cho thấy nhiều hạng mục của dự án chưa phát huy giá trị sử dụng.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 12
Vườn rau xanh mướt trên vỉa hè.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 13
Bên cạnh đóm nhiều khu vực dọc tuyến trở thành điểm tập kết rác thải tự phát với đủ loại.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 14
Phế thải xây dựng trên các khu đất trống thuộc phạm vi dự án.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 15
Gạch đá, gỗ vụn và nhiều vật liệu bị đổ tràn lan.
Duong noi pham hung - le Duc tho dai 1,12 km khoi cong tu nam 2017 van dang do hinh anh 16
Nhiều hạng mục như vỉa hè, bó vỉa, dải phân cách và hệ thống hạ tầng đã xuống cấp sau nhiều năm phơi nắng mưa trong khi công trình vẫn chưa thể hoàn thiện.Người dân chính quyền sớm vào cuộc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai, chấm dứt tình trạng đường dang dở, bãi xe tự phát, rác thải và sự lãng phí hạ tầng kéo dài.
Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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