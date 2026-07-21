Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài 1,12 km khởi công từ năm 2017 vẫn dang dở

VOV.VN - Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài 1,12 km được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường dang dở nhiều năm trở thành nơi đỗ xe tự phát, đổ rác, trồng rau trên vỉa hè và dải phân cách, gây lãng phí hạ tầng và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.