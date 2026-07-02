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VOV.VN - Cuối tháng 6 vừa qua, công trường chống ngập tại phố Quang Trung (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) đã "về đích" sau khoảng thời gian dài thi công. Tuy nhiên, trong sáng 1/7, các công nhân lại rào phần lớn lòng đường Quang Trung trở lại (trước tòa nhà Techcombank) khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.
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Đường Quang Trung, Hà Nội lại bị rào chắn thi công, gây ùn tắc
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2026-07/tiktok_duong_quang_trung_ha_noi_lai_bi_rao_chan_thi_cong_gay_un_tac.m3u8
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