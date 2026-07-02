Đường Quang Trung, Hà Nội lại bị rào chắn thi công, gây ùn tắc

Tóm tắt

VOV.VN - Cuối tháng 6 vừa qua, công trường chống ngập tại phố Quang Trung (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) đã "về đích" sau khoảng thời gian dài thi công. Tuy nhiên, trong sáng 1/7, các công nhân lại rào phần lớn lòng đường Quang Trung trở lại (trước tòa nhà Techcombank) khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

