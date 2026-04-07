Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4, đã bán hơn 44.000 vé
VOV.VN - Ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu Bắc- Nam và tàu khu đoạn từ 24/4 đến 3/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Đến nay, hơn 44.200 vé đã được bán ra.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu Bắc – Nam và tàu khách khu đoạn.
Cụ thể, ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất chạy hằng ngày gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu SE11/SE12. Trong đó, tàu SE12 xuất phát từ ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29/4; tàu SE11 xuất phát từ ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.
Đối với tàu khách khu đoạn, duy trì chạy hằng ngày các đôi tàu: SE19/SE20 (Hà Nội – Đà Nẵng), SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), tàu “Kết nối Di sản miền Trung” HĐ1/2/3/4 (Huế – Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội – Vinh).
Ngoài ra, ngành đường sắt tăng cường một số chuyến trên các chặng: Sài Gòn – Quy Nhơn (SE29/30), Sài Gòn – Nha Trang (SNT3/4/5/6), Sài Gòn – Phan Thiết (SPT3/4), Hà Nội – Đồng Hới (QB1/2), Hà Nội – Đà Nẵng (SE17/18).
Với tuyến Hà Nội – Lào Cai, tổ chức chạy 3 đôi tàu/ngày gồm SP1/SP2, SP3/SP4, SP7/SP8. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy 4 đôi tàu/ngày gồm HP1/2, LP2/3, LP5/6, LP7/8. Ngoài ra, các đơn vị vận tải đường sắt sẽ bố trí chạy thêm 6 chuyến tàu và nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ.
Tuyến Đà Lạt – Trại Mát duy trì chạy nhiều đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và tăng cường thêm đôi tàu DL5/6 phục vụ hành khách.
Ngành đường sắt tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng như người có công, sinh viên, trẻ em, người cao tuổi.
Đến sáng 7/4, ngành đường sắt đã bán được hơn 44.200 vé trong dịp nghỉ lễ (từ 29/4 đến 3/5). Người dân có thể mua vé qua website chính thức, tại nhà ga, đại lý, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc tổng đài bán vé.