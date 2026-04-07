中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đường sắt tăng chuyến dịp lễ 30/4, đã bán hơn 44.000 vé

Thứ Ba, 10:13, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành đường sắt tăng cường nhiều chuyến tàu Bắc- Nam và tàu khu đoạn từ 24/4 đến 3/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Đến nay, hơn 44.200 vé đã được bán ra.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, từ ngày 24/4 đến 3/5/2026, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu Bắc – Nam và tàu khách khu đoạn.

Cụ thể, ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất chạy hằng ngày gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu SE11/SE12. Trong đó, tàu SE12 xuất phát từ ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29/4; tàu SE11 xuất phát từ ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.

Đối với tàu khách khu đoạn, duy trì chạy hằng ngày các đôi tàu: SE19/SE20 (Hà Nội – Đà Nẵng), SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), tàu “Kết nối Di sản miền Trung” HĐ1/2/3/4 (Huế – Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội – Vinh).

Đến nay ngành đường sắt đã bán được hơn 44 ngàn vé 

Ngoài ra, ngành đường sắt tăng cường một số chuyến trên các chặng: Sài Gòn – Quy Nhơn (SE29/30), Sài Gòn – Nha Trang (SNT3/4/5/6), Sài Gòn – Phan Thiết (SPT3/4), Hà Nội – Đồng Hới (QB1/2), Hà Nội – Đà Nẵng (SE17/18).

Với tuyến Hà Nội – Lào Cai, tổ chức chạy 3 đôi tàu/ngày gồm SP1/SP2, SP3/SP4, SP7/SP8. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy 4 đôi tàu/ngày gồm HP1/2, LP2/3, LP5/6, LP7/8. Ngoài ra, các đơn vị vận tải đường sắt sẽ bố trí chạy thêm 6 chuyến tàu và nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ.

Tuyến Đà Lạt – Trại Mát duy trì chạy nhiều đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và tăng cường thêm đôi tàu DL5/6 phục vụ hành khách.

Ngành đường sắt tăng cường tàu trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Ngành đường sắt tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng như người có công, sinh viên, trẻ em, người cao tuổi.

Đến sáng 7/4, ngành đường sắt đã bán được hơn 44.200 vé trong dịp nghỉ lễ (từ 29/4 đến 3/5). Người dân có thể mua vé qua website chính thức, tại nhà ga, đại lý, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc tổng đài bán vé.

Hà Khánh - CTV Ngọc Nhiên/VOV-TP.HCM
Tag: tăng chuyến tàu Bắc Nam vé tàu lễ ngành đường sắt tàu Thống Nhất ga Sài Gòn vận tải hành khách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ngành đường sắt cam kết đảm bảo an toàn, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết
Ngành đường sắt cam kết đảm bảo an toàn, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết

VOV.VN - Song song với việc đảm bảo an toàn chạy tàu, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên ngành đường sắt cũng được đặc biệt quan tâm để động viên người lao động yên tâm công tác trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Ngành đường sắt cam kết đảm bảo an toàn, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết

Ngành đường sắt cam kết đảm bảo an toàn, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết

VOV.VN - Song song với việc đảm bảo an toàn chạy tàu, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên ngành đường sắt cũng được đặc biệt quan tâm để động viên người lao động yên tâm công tác trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

TP.HCM thúc tiến độ đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm
TP.HCM thúc tiến độ đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm

VOV.VN - Đường sắt đô thị Bến Thành – Thủ Thiêm đang được TP.HCM thúc tiến độ triển khai với nhiều mốc thời gian cụ thể trong tháng 3 và tháng 4.

TP.HCM thúc tiến độ đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm

TP.HCM thúc tiến độ đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm

VOV.VN - Đường sắt đô thị Bến Thành – Thủ Thiêm đang được TP.HCM thúc tiến độ triển khai với nhiều mốc thời gian cụ thể trong tháng 3 và tháng 4.

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan
Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan

VOV.VN - Sau 6 ngày gián đoạn do sự cố sà lan va chạm vào cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai), sáng 11/3, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức được thông tuyến trở lại. Chuyến tàu khách SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đã đi qua cầu Ghềnh an toàn, đánh dấu việc hoàn thành công tác khắc phục sự cố tại dầm cầu.

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan

VOV.VN - Sau 6 ngày gián đoạn do sự cố sà lan va chạm vào cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai), sáng 11/3, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức được thông tuyến trở lại. Chuyến tàu khách SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đã đi qua cầu Ghềnh an toàn, đánh dấu việc hoàn thành công tác khắc phục sự cố tại dầm cầu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục