Đường tắc dài, tài xế ô tô "khôn lỏi" không chịu xếp hàng và cái kết

Tóm tắt

VOV.VN - Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một ô tô con thực hiện hành vi vượt xe tại khu vực đường Liên Mạc (Hà Nội) trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được người dân đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.