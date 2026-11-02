Đường Tây Thăng Long mặt bằng đã sạch chưa thi công, dân sốt ruột chờ nơi ở mới

VOV.VN - Đoạn đường Tây Thăng Long từ khu vực sông Nhuệ đến đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) đã GPMB, nhưng vẫn chưa triển khai thi công. Trong khi, các hộ dân phá dỡ nhà cửa, chuyển đi nơi khác từ nhiều tháng trước nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ tạm cư, chưa được bàn giao đất tái định cư