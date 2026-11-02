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Thứ Hai, 06:25, 02/11/2026

Đường Tây Thăng Long mặt bằng đã sạch chưa thi công, dân sốt ruột chờ nơi ở mới

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VOV.VN - Đoạn đường Tây Thăng Long từ khu vực sông Nhuệ đến đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) đã GPMB, nhưng vẫn chưa triển khai thi công. Trong khi, các hộ dân phá dỡ nhà cửa, chuyển đi nơi khác từ nhiều tháng trước nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ tạm cư, chưa được bàn giao đất tái định cư
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Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 33 km, được chia thành 5 đoạn. Trong đó, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng nằm trên địa bàn phường Đông Ngạc, Hà Nội có chiều dài hơn 3,2 km, tại nhiều vị trí vẫn chưa triển khai thi công.
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Ghi nhận đoạn từ khu vực sông Nhuệ đến đường Phạm Văn Đồng đã có mặt bằng sạch.
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Theo phản người dân, khu vực dự án đã được giải phóng mặt bằng, nhiều công trình nhà ở đã được phá dỡ để bàn giao đất phục vụ thi công
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Phương tiện máy móc nằm im từ nhiều tháng nay.

 

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Những căn nhà đã bị phá dỡ để phục vụ dự án, trong khi các hộ dân phải chuyển đến nơi ở khác.
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Việc chậm triển khai thi công và chưa hoàn tất các thủ tục tái định cư khiến người dân tiếp tục phải chờ đợi.
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Ông Văn Hữu Độ, ở tổ dân phố Trù 1, phường Đông Ngạc cho biết, gia đình đã phải thuê chỗ ở khoảng ba tháng và chuyển qua ba địa điểm khác nhau. Chi phí thuê nhà dao động từ 7-8 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể điện, nước. "Chúng tôi đã bàn giao mặt bằng rồi, phá hết công trình rồi nhưng mà gắp thăm xong rồi thì đến nay cũng được gần bốn tháng rồi mà chưa thấy bàn giao gì hết. Bây giờ chúng tôi toàn phải đi thuê chỗ ở mới mà xuất tiền túi ra. Chúng tôi lên trên cái chỗ được cấp thăm đất thì người ta cũng làm đường sá xong rồi, nước thì gần xong rồi, điện thì coi như là xong rồi mà tại sao lại giờ này không gọi chúng tôi lên để bàn giao đất. Chúng tôi tiền đâu mà cứ đi thuê mãi, không có tiền là người ta đuổi đi thôi", ông Độ sốt ruột nói.

 

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Ông Phạm Văn Ngọc, ở số 36A, ngõ 104 đường Cổ Nhuế, kiến nghị chính quyền sớm bàn giao đất tái định cư để người dân có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng. Theo ông Ngọ, gia đình bàn giao nhà được ở phường cũng hỗ trợ  30 triệu đồng. Thế nhưng đến bây giờ gia đình  đi sáu tháng rồi mà chưa có đất và cũng chưa có tiền hỗ trợ tạm cư, để thuê nhà tạm cư. Dân chưa nhận một đồng nào luôn. "Bốc thăm rồi thì cắm đất cho dân chúng tôi, để chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ở này, an cư lạc nghiệp", ông Ngọc nói.
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Ông Văn Tiến Thành, ở ngõ 142, phường Đông Ngạc, cho biết, dù người dân đã bàn giao mặt bằng từ nhiều tháng trước, việc thi công tuyến đường vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Ông mong dự án sớm được triển khai trở lại để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân. Đồng thời, kiến nghị chính quyền sớm chi trả khoản hỗ trợ để người dân trang trải chi phí sinh hoạt.
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Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, ở ngõ 104, phường Cổ Nhuế, phản ánh gia đình đã bàn giao mặt bằng từ 6-7 tháng trước nhưng chưa đồng tình với phương án xác định vị trí đất bồi thường. Theo bà Tuyết, gia đình nhiều năm đóng thuế theo vị trí đất hạng hai, trong khi phương án bồi thường của dự án xác định xuống hạng ba. Bà đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải thích và xem xét lại.
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Một số đoạn đường từ cầu Noi đến Phạm Văn Đồng đã được hoàn thành.
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Do bỏ không lâu ngày một số chỗ nhựa đã bị vỡ lở
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Có chỗ mặt đường bị đốt cháy do đốt rác
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Những đống rác ngổn ngang trên đoạn đường đã hoàn thành nhưng chưa thể sử dụng khiến người dân không khỏi xót xa vì sự  lãng phí ngân sách.
Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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