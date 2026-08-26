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Thứ Tư, 11:15, 26/08/2026

Đường Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo vẫn chưa thảm nhựa xong sau khi làm cống ngầm

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VOV.VN - Sau thời gian thi công tuyến cống ngầm dẫn nước sông Hồng thuộc Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đường Võ Chí Công và Hoàng Minh Thảo tại Hà Nội đang được hoàn trả mặt bằng. Mưa lớn liên tục khiến việc hoàn thiện thảm nhựa, kẻ vạch đường bị gián đoạn, một số đoạn đường còn mấp mô gây khó khăn cho phương tiện.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 1
Cống ngầm dẫn nước sông Hồng đường Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo thuộc Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng. Theo đó, xây dựng trạm bơm mới với 4 máy bơm, đảm bảo bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch. Dự án gồm hai phần: kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng, phần còn lại là tuyến cống từ Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch. Tổng chiều dài tuyến cống từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7 km, trong đó 3 km đi theo mương hở và 4 km đi theo cống. Ngoài bổ cập nước sông Tô Lịch, tuyến kênh còn có chức năng thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha như Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra, Starlake và vùng lân cận.
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Những ngày cuối tháng 8, trên tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến cầu đi bộ Võ Chí Công), đã cơ bản hoàn thành việc hoàn trả mặt đường sau thời gian thi công tuyến kênh dẫn ngầm. Mặt đường Võ Chí Công đã được thảm nhựa đồng bộ, tạo diện mạo mới sau khi đơn vị thi công hoàn tất phần công việc dưới lòng đường. Hàng cây xanh tại khu vực dải phân cách trên đường Võ Chí Công được thay thế trong quá trình hoàn trả mặt bằng, từng bước khôi phục cảnh quan tuyến phố. 
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 3
Tuy nhiên, công tác hoàn thiện trên tuyến Võ Chí Công vẫn chưa kết thúc. Việc kẻ vạch đường phải tạm dừng do những ngày qua Hà Nội liên tục xuất hiện mưa lớn.
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Trên đường Hoàng Minh Thảo, phần tuyến kênh dẫn ngầm đã hoàn thành, đơn vị thi công đang tiếp tục cào bóc và thảm nhựa để hoàn trả mặt đường.
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Một số đoạn trên đường Hoàng Minh Thảo đã được cào bóc lớp mặt cũ nhưng chưa kịp thảm nhựa do thời tiết bất lợi, khiến việc đi lại của người dân chưa thực sự thuận lợi. Nước mưa nhiều lần đổ xuống khu vực công trường, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục hoàn thiện cuối cùng.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 6
Đặc biệt tại khu vực nút giao Hoàng Minh Thảo - Minh Tảo, mặt đường còn mấp mô, khiến ô tô và xe máy gặp nhiều khó khăn khi qua lại.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 7
Mặt đường vừa cào bóc bị nước cuốn đi lớp đá tạo nên những hố lồi lõm.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 8
Các phương tiện qua lại khó khăn.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 9
Không chỉ xe máy, người điều khiển ô tô qua đoạn này cũng phải hết sức cẩn trọng.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 10
Tại những vị trí chưa hoàn trả mặt đường, đơn vị thi công đặt biển cảnh báo, yêu cầu phương tiện hạn chế hoặc không đi vào khu vực đang thi công.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 11
Dù có biển cảnh báo, vẫn xuất hiện phương tiện đi vào những đoạn đường đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mặt đường chưa hoàn thiện.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 12
Một số vị trí có nắp cống nhô cao hơn mặt đường do chưa hoàn thành thảm nhựa, buộc người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, quan sát kỹ khi di chuyển.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 13
Một người chạy xe máy loạng choạng tay lái khi qua một đoạn đường chưa hoàn thành thảm nhựa.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 14
Mặt đường cũ rạn nứt nên đơn vị thi công phải tiến hành cào bóc thảm nhựa đồng bộ.
Duong vo chi cong - hoang minh thao van chua tham nhua xong sau khi lam cong ngam hinh anh 15
Dự án cải tạo kênh Thụy Phương được thực hiện nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước, xử lý úng ngập cục bộ cho khu vực rộng khoảng 350ha.
Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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