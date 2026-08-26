Đường Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo vẫn chưa thảm nhựa xong sau khi làm cống ngầm

VOV.VN - Sau thời gian thi công tuyến cống ngầm dẫn nước sông Hồng thuộc Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đường Võ Chí Công và Hoàng Minh Thảo tại Hà Nội đang được hoàn trả mặt bằng. Mưa lớn liên tục khiến việc hoàn thiện thảm nhựa, kẻ vạch đường bị gián đoạn, một số đoạn đường còn mấp mô gây khó khăn cho phương tiện.