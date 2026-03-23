Gần 10.000 giáo viên Hà Nội kiến nghị về việc không được hưởng thu nhập tăng thêm

Trong đơn thư, tập thể giáo viên TP Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024, cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì được hưởng thu nhập tăng thêm. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên – viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi thường xuyên – lại không thuộc diện thụ hưởng, dù cùng là viên chức của Thành phố. Điều này đã tạo nên sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong nội bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

"Đặc biệt, từ tháng 9/2025, khi thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên toàn quốc, các trường học công lập sẽ không còn nguồn thu nào khác ngoài ngân sách. Trên thực tế, đây đều là đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, nên việc loại trừ giáo viên ra khỏi chính sách hỗ trợ là thiếu phù hợp với thực tiễn”, đơn thư nêu rõ.

Do đó, tập thể giáo viên TP Hà Nội kiến nghị TP Hà Nội xem xét điều chỉnh phạm vi đối tượng thụ hưởng trong Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND bảo đảm sự công bằng trong chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước hiện nay.

Trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A cho biết: “Từ khi có Nghị quyết số 46 đến nay, tập thể giáo viên đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền của TP Hà Nội nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mới đây trong buổi đối thoại trực tiếp, đại diện UBND TP Hà Nội có trả lời đã giao Sở Tài chính rà soát rất kỹ. Về lý do giáo viên bị xếp ngoài nhóm được hưởng lương tăng thêm do hàng năm các trường đều được giao dự toán ngân sách phân bổ từ đầu năm, số tiền này giao về cho các trường tại kho bạc Nhà nước, khi này phát sinh lãi suất từ số tiền gửi trên, khoản lãi này được xem là “có thu”. Do đó các cơ sở giáo dục không thuộc nhóm được thu nhập tăng thêm”.

Bà Nguyễn Hương Anh, giáo viên Trường THCS Văn Quán, Hà Đông cũng cho biết: “Đội ngũ giáo viên toàn thành phố tha thiết đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến đời sống của đội ngũ giáo viên – những người đang trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Chúng tôi mong rằng, trong quá trình sửa đổi Luật Thủ đô, thành phố sẽ xem xét bổ sung giáo viên vào diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 46, tương tự như cách mà Hải Phòng và TP.HCM đã và đang triển khai.

Sự quan tâm kịp thời và thiết thực này không chỉ giúp giáo viên yên tâm công tác, cải thiện đời sống mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của chúng tôi. Đây cũng chính là động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục gắn bó, tận tâm hơn với sự nghiệp trồng người, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước”.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đã nhận được đơn thư phản ánh về nội dung liên quan đến chi trả tiền lương tăng thêm theo Nghị quyết 46.

Sở Nội vụ cho hay, thời gian qua, liên quan về nội dung kiến nghị, phản ánh của tập thể giáo viên Hà Nội Sở Nội vụ đã có văn bản trả lời ông theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND Thành phố; theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu theo quy định của pháp luật mới thuộc đối tượng, phạm vi thụ hưởng chính sách thu nhập tăng thêm.

Đối với đề nghị điều chỉnh lại đối tượng được hưởng thụ thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố Hà Nội theo hướng bổ sung giáo viên vào nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm, UBND Thành phố đang giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp phản ánh nêu trên gửi Sở Tư pháp để tham mưu UBND Thành phố trong quá trình xây dựng nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô.