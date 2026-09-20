Gần 400 tăng ni sinh bước vào năm học mới tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Sáng 20/9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp khóa IX, khai giảng khóa X và hệ sau đại học. Gần 300 tăng ni sinh hoàn thành chương trình học, trong khi gần 400 tăng ni sinh bước vào khóa học mới.

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni sinh cùng các đại biểu. Đây cũng là dịp đánh dấu 20 năm Học viện chuyển từ chùa Quán Sứ về cơ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội. Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, hiện Học viện có hơn 1.200 tăng ni sinh theo học ở các khóa, các hệ.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh người tu cần lấy tri thức lịch sử, văn hóa Phật giáo và dân tộc làm điểm tựa cho hành trình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh việc đào tạo cần gắn kiến thức Phật học với kiến thức thế học và phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại. Đối với các tăng ni sinh khóa IX chuẩn bị rời Học viện, ông nhắn nhủ cần “luôn lấy những tri thức lịch sử, văn hóa Phật giáo và dân tộc làm điểm tựa cho hành trình”.

“Đã là người tu hành, đặc biệt đã qua Học viện phải lấy việc tu học làm chính, lấy tuệ giác làm sự nghiệp, lấy lợi lạc quần sinh làm mục đích cứu cánh”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ.

Gần 300 tăng ni sinh khóa IX hoàn thành chương trình học trong dịp này.

Theo ông, trong bối cảnh xã hội và công nghệ thay đổi nhanh chóng, giáo dục Phật giáo cần đặt “trí - đức song hành”. Người tu không đứng ngoài những chuyển động của đời sống mà cần không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân.

“Phải luôn vận động để tự hoàn thiện mình - làm người tốt trước khi làm chức sắc tốt”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng điều ý nghĩa sau quá trình học tập là “đưa Đạo vào Đời, đưa kiến thức, nhận thức vào cuộc sống”, từ đó phục vụ cộng đồng và xã hội.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, chương trình trao tặng “Tủ sách Phật Quang” tới các trường học tại nhiều địa phương.

Tinh thần gắn việc học với thực tiễn cũng được thể hiện qua hoạt động nghiên cứu của tăng ni sinh. Thích Nữ Như Pháp, thế danh Nguyễn Thị Huyền, học viên hệ Cử nhân Phật học khóa IX, cho biết đề tài nghiên cứu của mình tập trung vào “Giới Bồ Tát trong đời sống tu tập hiện nay của Tăng Ni và cư sĩ Phật tử”.

Theo sư cô, giáo lý Phật pháp cần được ứng dụng vào đời sống thông qua những việc làm cụ thể như giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người bệnh, hỗ trợ người dân vùng thiên tai hay bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, sư cô cũng cho rằng người tu cần biết sử dụng công nghệ số, internet để giúp giáo lý trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Thích Nữ Như Pháp, học viên hệ Cử nhân Phật học khóa IX, chia sẻ về việc đưa giáo lý Phật pháp vào đời sống.

“Điều quan trọng là làm sao để giới luật và giáo lý Phật pháp trở nên thiết thực hơn trong cuộc sống, chứ không chỉ là những giáo lý khô khan nằm trong sách vở Phật học”, Thích Nữ Như Pháp chia sẻ.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội còn trao tặng “Tủ sách Phật Quang” tới các trường học tại nhiều địa phương, góp phần đưa tri thức và những giá trị văn hóa Phật giáo đến gần hơn với môi trường giáo dục và cộng đồng.