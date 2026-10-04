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Gắp thành công chiếc còi nhựa trong phổi bé trai

Chủ Nhật, 16:14, 04/10/2026
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VOV.VN - Ngày 4/10, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca nội soi phế quản, gắp chiếc còi nhựa nằm trong phổi phải của bệnh nhi L.T.K. (11 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh).

Trước đó, sáng 3/10, bệnh nhi L.T.K, nhập viện trong tình trạng thở khó, thở rít ra tiếng còi. Theo người nhà, nạn nhân đã vô tình nuốt phải chiếc còi nhựa hình trụ trong lúc chơi đùa.

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Ekip thực hiện ca phẫu thuật (ảnh: BV)

Qua chụp X-quang và CT, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm trong lòng phế quản trung gian bên phải. Ngay sau đó, e kíp cấp cứu, hô hấp và gây mê đã phối hợp đưa ống nội soi phế quản mềm qua mask thanh quản, gắp thành công chiếc còi nhựa màu trắng (kích thước 14x4mm) ra ngoài.

gap thanh cong chiec coi nhua trong phoi be trai hinh anh 2
Chiếc còi nhựa được lấy ra khỏi người bệnh nhi (ảnh: BV)

BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đây là ca nội soi phế quản gắp dị vật thứ 2 được thực hiện tại bệnh viện kể từ khi triển khai kỹ thuật này từ năm 2025. Thách thức lớn nhất của kỹ thuật là công tác gây mê, đòi hỏi phải kiểm soát tốt đường thở và duy trì sinh hiệu ổn định cho bệnh nhi.

Các bác sĩ cảnh báo, dị vật đường thở nếu không xử lý kịp thời dễ gây bít tắc, xẹp phổi hoặc viêm phổi tái phát kéo dài. Trường hợp dị vật lớn bít đường phế quản có thể dẫn đến ngưng thở và tử vong.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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