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Gara ô tô ở Nghệ An bốc cháy, một xe bị thiêu rụi

Thứ Sáu, 11:34, 18/09/2026
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VOV.VN - Khoảng 8h ngày 18/9, một vụ cháy xảy ra tại gara chuyên sửa chữa, kinh doanh phụ tùng ô tô ở số 6 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Đám cháy được khống chế kịp thời, không để lan sang nhà dân lân cận.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ một ô tô biển tập lái đang đỗ bên trong gara, sau đó cháy lan ra một số vật dụng trong xưởng, tạo cột khói đen bao trùm khu vực.

gara o to o nghe an boc chay, mot xe bi thieu rui hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy gara ô tô.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Vinh Phú phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi.

Viedeo hiện trường cháy gara ô tô ở Nghệ An
Bá Thăng/VOV.VN
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