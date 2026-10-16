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Ghép tạng Việt Nam dù đi sau đã theo kịp ghép tạng thế giới

Thứ Sáu, 19:44, 16/10/2026
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VOV.VN - Nguồn mô, tạng hiến chưa đáp ứng nhu cầu; việc phát hiện, tư vấn và tiếp nhận người hiến còn khó khăn; năng lực giữa các cơ sở chưa đồng đều. Đó là những vấn đề đặt ra tại hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ XI năm 2026 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong 2 ngày 16 và 17/10.

Với chủ đề “Ghép tạng Việt Nam - chiến lược hội nhập và phát triển”, hội nghị do Bệnh viện Đà Nẵng, Hội Ghép tạng Việt Nam, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp tổ chức. Hội nghị quy tụ hơn 600 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân viên y tế trong nước, quốc tế. Hội nghị gồm 32 phiên khoa học, chuyên đề với khoảng 225 nội dung trình bày, trong đó có các báo cáo của chuyên gia đến từ Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và nhiều quốc gia khác.

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GS.TS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cập nhật tiến bộ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong gây mê hồi sức, chăm sóc điều dưỡng, bảo quản tạng và nâng cao chất lượng điều trị. Theo GS.TS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam, ghép tạng là điều kỳ diệu nhất của y học và là một trong 12 phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. Ghép tạng mang đến cơ hội sống cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Tinh thần trách nhiệm và quyết tâm làm chủ kỹ thuật của đội ngũ thầy thuốc là động lực quan trọng giúp ngành ghép tạng Việt Nam vượt qua khó khăn. 

GS.TS Phạm Gia Khánh ví Hội Ghép tạng Việt Nam như một “trường đại học lớn”, trong đó các báo cáo viên là giảng viên, đại biểu tham dự là học viên và các báo cáo khoa học là những bài giảng từ thực tiễn điều trị.

GS.TS Phạm Gia Khánh cho rằng, ghép tạng Việt Nam tuy đi sau thế giới nhưng đến nay chúng ta đã theo kịp được với ghép tạng thế giới: “Các nội dung báo cáo khoa học hôm nay rất phong phú, bao gồm các vấn đề về kỹ thuật ghép các tạng, chăm sóc điều trị trước và sau ghép, các vấn đề về hiến tạng, lấy tạng. Đặc biệt, cũng có báo cáo về điều phối ghép tạng, về đạo đức, pháp lý trong ghép và các biện pháp tăng nguồn hiến tạng. Đây là những vấn đề rất quan trọng góp phần giải quyết các rào cản của sự phát triển ghép tạng Việt Nam”.

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TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị
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BS CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

BS CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, phát triển y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành phố Đà Nẵng đang chú trọng xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hướng đến là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

“Những kết quả đạt được trong ghép tạng tại thành phố Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng để khẳng định quyết tâm và nỗ lực của ngành y tế thành phố Đà Nẵng trong tiếp cận và làm chủ y học hiện đại. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố đề xuất các giải pháp phát triển y tế chuyên sâu, trong đó có lĩnh vực ghép tạng”, theo BS CKII Trần Thanh Thủy.

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TS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội

TS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hiện nay lĩnh vực ghép mô, bộ phận cơ thể người của Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Đội ngũ thầy thuốc ngày càng làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp; năng lực phối hợp giữa các cơ sở y tế trong tiếp nhận, vận chuyển và ghép tạng từng bước được nâng cao, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đứng trước nhiều thách thức: nguồn mô, tạng hiến chưa đáp ứng nhu cầu; việc phát hiện, tư vấn và tiếp nhận người hiến còn khó khăn; năng lực giữa các cơ sở chưa đồng đều; cơ chế tài chính và sự phối hợp trong toàn bộ quá trình hiến, lấy, bảo quản, vận chuyển, điều phối và ghép còn cần tiếp tục hoàn thiện.

TS Nguyễn Trọng Khoa cho biết, Bộ Y tế đang chủ trì soạn thảo, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi): “Qua quá trình soạn thảo, chúng tôi thấy rằng có những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền con người trong hiến, ghép tạng; vấn đề đạo đức y khoa. Những nội dung này chưa có hành lang pháp lý ở cấp độ luật mà chỉ có một số văn bản hướng dẫn chuyên môn. Nhiệm vụ này được coi là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Hiện nay, hồ sơ về luật đã được trình Quốc hội và sẽ được thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội”.

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Quang cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra các chương trình đào tạo về điều phối viên hiến mô, tạng; điều phối viên ghép mô, tạng và chẩn đoán chết não, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phối hợp trong hoạt động hiến, ghép tạng.

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Y tế Đà Nẵng hướng đến Trung tâm y tế chất lượng cao

VOV.VN - Từ tháng 10/2025 đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công 4 ca ghép gan từ người hiến sống. Đây cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực y tế chất lượng cao.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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