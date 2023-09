So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tử vong do bệnh dại tăng 15 trường hợp. Gia Lai là tỉnh có số người mắc bệnh dại và tử vong nhiều nhất với 9 trường hợp, tiếp đến là Nghệ An và Điện Biên, mỗi tỉnh 6 trường hợp, Bình Phước và Bến Tre, mỗi tỉnh 4 trường hợp. 20 tỉnh thành khác có từ 1-2 người tử vong vì bệnh dại trong gần 8 tháng qua.

Trong gần 8 tháng qua, cả nước ghi nhận 55 trường hợp tử vong do bệnh dại, tại 25 tỉnh thành phố.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh. Người bị mắc bệnh dại do bị lây truyền vi rút dại qua vết cắn, vết cào, vết liếm của động vật bị dại trên da bị tổn thương (thường là chó, mèo). Người đã bị bệnh dại gần như tử vong 100%.

Trên thế giới hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Bác sĩ Nguyễn Thị Cúc, Trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn cho biết: “Người bị bệnh dại chủ yếu tại vùng nông thôn có thói quen nuôi chó thả rông. Mặc dù vậy, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu người bị động vật nghi dại cắn được tiêm phòng vaccine đầy đủ...”.