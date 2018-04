Gia đình đồng ý tha lỗi cho cô giáo đã đánh trẻ ngay tại lớp học

Liên quan đến sự việc, nữ giáo viên tại cơ sở mầm non tư thục ABC, đánh liên tiếp vào trẻ mầm non ngay trong lớp học. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh làm rõ sự việc. Qua quá trình xác minh, Phòng GD&ĐT TP Vinh đã có công văn số 202/PGD&ĐT báo cáo xử lý vụ việc. Hình ảnh cô giáo đánh học sinh trong lớp học khiến nhiều người bức xúc (ảnh cắt từ clip).

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, có clip ghi lại cảnh 1 giáo viên đánh trẻ tại cơ sở mầm non tư thục ABC, số 99 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Vinh. Phòng GD&ĐT đã trực tiếp làm việc với UBND phường Lê Lợi, với chủ nhóm lớp độc lập tư thục ABC.

Nội dung báo cáo nêu rõ, tại buổi làm việc, bà Võ Thị Thúy (chủ cơ sở) xác nhận sự việc trong clip được đăng tải trên mạng đã xảy ra tại cơ sở do mình quản lý. Đồng thời bà cho biết sáng ngày 20/4, cháu B.H.V (cháu bé bị cô giáo đánh trong đoạn clip) vẫn được gia đình đưa đến lớp đi học bình thường.

Tại buổi làm việc, anh Bạch Hưng Trinh (bố của cháu B.H.V) đã có ý kiến: sự việc xảy ra, gia đình đã gặp và trao đổi với giáo viên Nguyễn Thanh Hải. Gia đình thông cảm với hành vi của giáo viên Nguyễn Thanh Hải, có thể nóng giận lúc cháu quấy khóc là sự cố không mong muốn. Bên cạnh đó, gia đình đồng ý tha lỗi cho cô Hải và bỏ qua sự việc. Còn clip trên mạng thông tin, gia đình không liên quan.

Ngay sau buổi làm việc, Phòng GD&ĐT TP Vinh đã chỉ đạo các nội dung sau: chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Nguyễn Thanh Hải. Đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở mầm non ABC, cho thời gian để khắc phục sai phạm, chấn chỉnh mọi hoạt động của cơ sở, thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng quy định. Hướng dẫn, tư vấn cho các phụ huynh có con học tại cơ sở mầm non ABC về học tại các trường tư thục và các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn. Cùng ngày, với cương vị là đơn vị quản lý, UBND phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

Cơ sở mầm non tư thục ABC nơi xảy ra sự việc.

Như VOV.VN, đã thông tin trước đó, vào tối ngày 19/4, một clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh một giáo viên mầm non trong giờ dạy học đã bế một cháu bé chạy nhanh về phía tường của lớp và đánh liên tiếp vào người cháu bé. Ngay sau khi đoạn clip ghi lại những hình ảnh trên được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người không khỏi tỏ ra bức xúc khi xem hình ảnh cháu bé bị cô giáo đánh đập./.

Video nữ giáo viên đánh trẻ trong lớp học.