Gia Lai huy động quân đội xây mới và sửa chữa 76 nhà ở cho gia đình người có công

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 76 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có 50 căn xây mới và 26 căn sửa chữa. Chương trình nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về chăm lo nhà ở cho các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

ực lượng quân đội đã tham xây dựng nhà giúp nhân dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai nay tiếp tục được huy động để tham gia xây nhà cho các gia đình chính sách.

Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20/7 năm nay. Để triển khai thực hiện, tỉnh Gia Lai huy động lực lượng từ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Các đơn vị quân đội tham gia gồm: Sư đoàn 31 và Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34; Sư đoàn 2, Lữ đoàn 368, Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 573 thuộc Quân khu 5 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội.

Cùng với lực lượng quân đội, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Xây dựng chủ trì ban hành mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế; Sở Nội vụ phối hợp rà soát, thẩm định đối tượng thụ hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn bố trí đất ở đối với các trường hợp chưa có đất; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vận động thêm nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các gia đình chính sách.