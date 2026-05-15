  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Gia Lai huy động quân đội xây mới và sửa chữa 76 nhà ở cho gia đình người có công

Thứ Sáu, 16:52, 15/05/2026
VOV.VN - Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 76 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có 50 căn xây mới và 26 căn sửa chữa. Chương trình nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về chăm lo nhà ở cho các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

ực lượng quân đội đã tham xây dựng nhà giúp nhân dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai nay tiếp tục được huy động để tham gia xây nhà cho các gia đình chính sách.

Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20/7 năm nay. Để triển khai thực hiện, tỉnh Gia Lai huy động lực lượng từ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Các đơn vị quân đội tham gia gồm: Sư đoàn 31 và Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34; Sư đoàn 2, Lữ đoàn 368, Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 573 thuộc Quân khu 5 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội.

Cùng với lực lượng quân đội, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Xây dựng chủ trì ban hành mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế; Sở Nội vụ phối hợp rà soát, thẩm định đối tượng thụ hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn bố trí đất ở đối với các trường hợp chưa có đất; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vận động thêm nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các gia đình chính sách.

"Chiến dịch Quang Trung" – sự hồi sinh của vùng lũ

VOV.VN - Phóng sự tài liệu “Chiến dịch Quang Trung - Sự hồi sinh của vùng lũ” do Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên ghi lại một lát cắt chân thực, xúc động về hành trình hồi sinh ấy - nơi những mái nhà mới trở thành điểm tựa của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Gia Lai trong ngày cận đích "Chiến dịch Quang Trung"
VOV.VN - Tới ngày 9/1, tỉnh Gia Lai sửa xong trên 27.500 nhà và bàn giao khoảng 80% số nhà cần xây mới cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ trong “Chiến dịch Quang Trung”. Những căn nhà còn lại đang được hoàn thiện với không khí thi công hết sức khẩn trương. Tỉnh phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước 12/1.

Hơn 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung" tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 22/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch huy động tổng lực quân đội tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Quân khu 5 hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” về xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Chiến dịch Quang Trung: Mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân

VOV.VN - Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, sáng tạo, trách nhiệm cao, kịp thời giúp nhân dân vùng bão lũ có nhà ở trước Tết, lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Chiến dịch Quang Trung - Bộ đội Biên phòng viết tiếp nghĩa tình quân dân

VOV.VN - Không chỉ kề vai sát cánh cùng người dân trong hoạn nạn, sau mỗi đợt mưa lũ, thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn giúp bà con sửa sang nhà cửa, xây dựng trường lớp, san sẻ mất mát, khó khăn. Bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình, Bộ đội Biên phòng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân.

