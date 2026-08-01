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Tóm tắt
VOV.VN - Việc sắp xếp mạng lưới trường học có thể tính toán bằng số lượng đầu mối, số trường. Nhưng bài toán nhân sự lại phức tạp hơn nhiều. Đây cũng là vấn đề được các địa phương và ngành giáo dục Nghệ An đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai.
Tags hiển thị
trường học, sắp xếp, nhân sự, bài toán, nghệ an
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_bai-toan-nhan-su-giao-duc-nghe-an.m3u8
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2026-07/tiktok_bai-toan-nhan-su-giao-duc-nghe-an.m3u8
Tác giả
Bá Thăng/VOV.VN
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