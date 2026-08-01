Tóm tắt

VOV.VN - Việc sắp xếp mạng lưới trường học có thể tính toán bằng số lượng đầu mối, số trường. Nhưng bài toán nhân sự lại phức tạp hơn nhiều. Đây cũng là vấn đề được các địa phương và ngành giáo dục Nghệ An đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai.