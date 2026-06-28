Giải cứu 2 du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn

Tóm tắt

VOV.VN - Khoảng 6 giờ ngày 28/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo có 2 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một khách sạn trên địa bàn phường Sầm Sơn.

