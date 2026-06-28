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VOV.VN - Khoảng 6 giờ ngày 28/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo có 2 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một khách sạn trên địa bàn phường Sầm Sơn.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_giai_cuu_2_du_khach_mac_ket_trong_thang_may_khach_san_o_sam_son.m3u8
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Giải cứu 2 du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn
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2026-06/tiktok_giai_cuu_2_du_khach_mac_ket_trong_thang_may_khach_san_o_sam_son.m3u8
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