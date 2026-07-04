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VOV.VN - Sáng nay, tại Công an xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình ông Phạm Văn Toán (trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) đã đón ông trở về sau nhiều ngày thất lạc. Công an xã trao lại các tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được bảo vệ nguyên vẹn.
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Giải cứu người đàn ông đi lạc ở Quảng Ngãi, bảo toàn hơn 1,2 tỷ đồng
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2026-07/tiktok_giai_cuu_nguoi_dan_ong_di_lac_o_quang_ngai_bao_toan_hon_12_ty_dong.m3u8
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