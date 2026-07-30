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VOV.VN - Khoảng 1h50 ngày 28/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo cháy tại một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé ở thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
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https://vid.vov.vn/2026-07/5.-giai-cuu-thanh-cong-3-nguoi-mac-ket-giua-dam-chay-tai-da-nang-luc-rang-sang.m3u8
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Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa đám cháy tại Đà Nẵng lúc rạng sáng
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2026-07/5.-giai-cuu-thanh-cong-3-nguoi-mac-ket-giua-dam-chay-tai-da-nang-luc-rang-sang.m3u8
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