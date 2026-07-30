Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa đám cháy tại Đà Nẵng lúc rạng sáng

Tóm tắt

VOV.VN - Khoảng 1h50 ngày 28/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo cháy tại một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé ở thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

