Giải thể một nhà trẻ tư thục sau vụ bé trai tử vong nghi bị nghẹn thức ăn

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, ở thôn Vĩnh Sơn (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), do bà Phạm Thị Tú làm chủ cơ sở. Lý do giải thể là vì cơ sở này không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành.

UBND xã Vĩnh Hảo để nghị cơ sở này chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày 25/5/2026; Thực hiện việc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời hoàn trả đầy đủ hồ sơ trẻ em; thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có); thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định; không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Một bữa ăn tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh trước khi xẩy ra vụ việc. Ảnh: B.H

Trước đó, sáng 23/3, cháu N.T.K.L. (sinh tháng 5/2025, ngụ thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo) được gia đình gửi tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh. Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, trong giờ ăn trưa, cháu L. được cho ăn cháo. Trong quá trình ăn, cháu có dấu hiệu bị nghẹn. Hai cô giáo tại cơ sở đã tiến hành sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện.

Ngay sau đó, nhà trẻ liên hệ gia đình đến chở cháu đi Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó. Tại thời điểm cho trẻ ăn nhà trẻ tư thục Mầm Xanh có camera giám sát.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của nhóm trẻ này.