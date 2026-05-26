English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải thể một nhà trẻ tư thục sau vụ bé trai tử vong nghi bị nghẹn thức ăn

Thứ Ba, 15:56, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ bé trai tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn tại một nhóm trẻ tư thục ở xã Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo địa phương này vừa ban hành quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh – nơi xảy ra vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, ở thôn Vĩnh Sơn (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), do bà Phạm Thị Tú làm chủ cơ sở. Lý do giải thể là vì cơ sở này không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành.

UBND xã Vĩnh Hảo để nghị cơ sở này chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày 25/5/2026; Thực hiện việc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời hoàn trả đầy đủ hồ sơ trẻ em; thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có); thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định; không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

giai the mot nha tre tu thuc sau vu be trai tu vong nghi bi nghen thuc an hinh anh 1
Một bữa ăn tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh trước khi xẩy ra vụ việc. Ảnh: B.H

Trước đó, sáng 23/3, cháu N.T.K.L. (sinh tháng 5/2025, ngụ thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo) được gia đình gửi tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh. Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, trong giờ ăn trưa, cháu L. được cho ăn cháo. Trong quá trình ăn, cháu có dấu hiệu bị nghẹn. Hai cô giáo tại cơ sở đã tiến hành sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện.

Ngay sau đó, nhà trẻ liên hệ gia đình đến chở cháu đi Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó. Tại thời điểm cho trẻ ăn nhà trẻ tư thục Mầm Xanh có camera giám sát.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của nhóm trẻ này.

phong_kham_da_khoa_phuong_dat_tinh_gia_lai.jpg

Gia Lai: Đình chỉ hoạt động chuyên môn Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt

VOV.VN - Ngày 9/7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt, số 140, đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (mới), thuộc các phường Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú và Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: nhóm trẻ mầm xanh nhà trẻ tư thục giải thể một nhà trẻ tư thục nhà trẻ làm chết trẻ trẻ tử vong tử vong nghẹn thức ăn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Để ngăn chăn bạo hành trẻ em, cần gia đình, nhà trường và cả xã hội chung tay
Để ngăn chăn bạo hành trẻ em, cần gia đình, nhà trường và cả xã hội chung tay

VOV.VN - Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình - nơi được gọi là tổ ấm, nơi đáng ra các em được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Quan trọng hơn, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh.

Để ngăn chăn bạo hành trẻ em, cần gia đình, nhà trường và cả xã hội chung tay

Để ngăn chăn bạo hành trẻ em, cần gia đình, nhà trường và cả xã hội chung tay

VOV.VN - Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình - nơi được gọi là tổ ấm, nơi đáng ra các em được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Quan trọng hơn, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh.

Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân
Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân

VOV.VN - Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh, đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại nhóm trẻ Hoa Sen thuộc Tổ 12, khu phố 27, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân

Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân

VOV.VN - Trẻ 8 tháng tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh, đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại nhóm trẻ Hoa Sen thuộc Tổ 12, khu phố 27, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cháy lớn tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật ở Bắc Ninh
Cháy lớn tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tại Nhà tình thương Hương La (xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), đã xảy ra một vụ cháy lớn nơi đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em khuyết tật.

Cháy lớn tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật ở Bắc Ninh

Cháy lớn tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tại Nhà tình thương Hương La (xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), đã xảy ra một vụ cháy lớn nơi đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em khuyết tật.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục