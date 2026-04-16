中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban ATGT các địa phương từ 1/6

Thứ Năm, 20:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau khi hoàn thành việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan cho các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan theo Phương án giải thể kèm theo Quyết định này.

Giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia từ 1/6/2026.

Chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông các địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành. Việc sắp xếp, phối hợp xử lý về trật tự, an toàn giao thông ở địa phương thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ Phương án giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương như sau:

Đối với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trước đây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các chức danh khác có liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức rà soát, quyết toán, tất toán và bàn giao (nếu có) các nội dung về tài chính, tài sản, hồ sơ liên quan, đóng các tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật; thực hiện giao nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan đã cấp theo quy định của pháp luật; bàn giao tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc, các hồ sơ, tài liệu liên quan của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho các bộ, ngành tiếp nhận công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Đối với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành; bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm; tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan và điều kiện thực tiễn ở địa phương, phân giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2026. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành.



Sơn La giải thể 12 trung tâm y tế khu vực, chuyển nguồn lực về xã

VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Đề án 527/ĐA-UBND về giải thể các trung tâm y tế khu vực, chuyển nhân lực, tài sản từ các trung tâm y tế khu vực đến các trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã và một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế; mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp, điều chuyển nhân lực trong tháng 3 năm nay.

PV/VOV.VN
Tag: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Ban An toàn giao thông thông tin chỉ đạo giải thể cơ quan ATGT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục