Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

Gần 60 triệu đồng dành dụm được sau thời gian rời quê đi làm, vợ chồng chị Lâm Thị Ngọc Hoa, hộ dân tộc Khmer ở ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, đã đầu tư nuôi thủy sản nước lợ với mong muốn cải thiện đời sống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc nuôi tôm thất bại, gia đình rơi vào cảnh tay trắng. Không còn vốn sản xuất, hai vợ chồng phải quanh năm đi làm thuê để trang trải cuộc sống.

Đồng bào Khmer được hỗ trợ nhà ở

Mới đây, gia đình được xét hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê như một “cần câu sinh kế”, mở ra cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Lâm Thị Ngọc Hoa cho biết: "Thấy cảm ơn không hết nữa, năm nay được hỗ trợ một cặp dê giống. Bây giờ cố gắng chăm sóc để sau này tăng đàn, có kinh tế ổn định, dành dụm xây nhà. Hiện tại, tôi đi cắt cỏ mỗi ngày, còn chồng tôi đi giữ vuông tôm cho người ta, khi ở nhà thì phụ chăm sóc dê".

Còn ông Diệp Phước Nghĩa, phường Mỹ Xuyên, nhờ được vay vốn tín dụng chính sách 50 triệu đồng qua 2 lượt vay, đã đầu tư trồng màu trên diện tích 4 công đất. Ông còn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, nên lợi nhuận đạt hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng ý chí tự lực vươn lên, ông đã xây dựng được nhà khang trang và chính thức thoát nghèo vào năm 2024.

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào Khmer

"Bây giờ trồng màu không còn tốn nhiều công sức khi áp dụng hệ thống phun sương, dùng mô-tơ bơm tưới, tiết kiệm được nhiều chi phí. Ngoài ra, đường sá được xây dựng đến tận rẫy nên thương lái vào thu mua thuận lợi. Bà con có đất gần nhau cũng vận động nhau cùng chăm sóc để đạt vụ mùa bội thu", ông Nghĩa nói.

Thành phố Cần Thơ sau sáp nhập có gần 495.000 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với hơn 411.000 người. Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, trong năm qua, thành phố đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng nguồn vốn hơn 305 tỷ đồng. Qua đó, nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư; nhà ở và nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ, giúp người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer của thành phố giảm còn gần 1.900 hộ.

Ông Lê Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ cho biết: "Bên cạnh việc triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã còn chú trọng công tác đào tạo nghề thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, khuyến nông, dạy nghề... Qua đó giúp người dân nâng cao tay nghề, phục vụ phát triển kinh tế hoặc tham gia làm việc tại các công ty để tăng thu nhập cho gia đình".

Ông Diệp Phước Nghĩa, phường Mỹ Xuyên thoát nghèo từ mô hình trồng màu

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, mặc dù đời sống người dân đã từng bước khởi sắc, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer vẫn còn ở mức cao, công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc ở nhiều nơi chưa thật sự bền vững. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Đồng thời, địa phương sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định, qua đó từng bước nâng cao đời sống.