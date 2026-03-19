Giám thị nhắc bài cho thí sinh, phát tán đề thi Đấu trường VioEdu

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu vừa xác nhận đã phát hiện hàng loạt hành vi gian lận tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội và thông báo hủy kết quả nhiều phòng thi tại Hà Nội sau khi phát hiện hàng loạt dấu hiệu gian lận trong quá trình giám sát.

Giám thị nhắc bài ra vào khu vực thi, nhắc bài, hỗ trợ thí sinh làm bài thi (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Cụ thể, theo Ban tổ chức, trong khi phần lớn các Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch, thì tại một số phòng thi, trong quá trình giám sát trực tuyến thì đơn vị này đã ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm đáng tiếc như: Cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; Chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài. Ngoài ra còn nhiều hành vi gian lận khác.

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu cho rằng, các hành vi vi phạm này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em.

Đơn vị tổ chức Đấu trường VioEdu cũng cho biết, kết quả giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định Huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

Hành vi tạo góc khuất để can thiệp bài thi (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Ban tổ chức cuộc thi này cũng đã đề nghị các nhà trường trên toàn quốc nghiêm túc phối hợp, minh bạch và khách quan trong tổ chức kỳ thi để các em học sinh có sân chơi công bằng, hiệu quả.

Được biết, động thái giám sát quá trình thi này diễn ra trong bối cảnh nhiều phụ huynh liên tục bày tỏ hoài nghi về tính công bằng của Đấu trường VioEdu khi xuất hiện những kết quả “khó tin”, như học sinh hoàn thành 30 câu hỏi chỉ trong vài phút.

Hành vi chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Thí sinh trao đổi, nhắc bài nhau (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Đấu trường VioEdu là sân chơi học thuật dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, được tổ chức qua nhiều vòng thi. Sau vòng cấp khu vực, những thí sinh có kết quả tốt sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng cấp tỉnh/thành phố, toàn quốc.

Tại Hà Nội, vòng thi cấp khu vực được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20/3. Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh được giám sát thông qua phần mềm trực tuyến, cho phép theo dõi liên tục các hoạt động trong phòng thi.