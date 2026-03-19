中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám thị nhắc bài cho thí sinh, phát tán đề thi Đấu trường VioEdu

Thứ Năm, 14:26, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi Đấu trường VioEdu đã huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca có hành vi nhắc bài cho thí sinh; chụp, sao chép, phát tán đề thi trái phép ra bên ngoài.

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu vừa xác nhận đã phát hiện hàng loạt hành vi gian lận tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội và thông báo hủy kết quả nhiều phòng thi tại Hà Nội sau khi phát hiện hàng loạt dấu hiệu gian lận trong quá trình giám sát.

giam thi nhac bai cho thi sinh, phat tan de thi Dau truong vioedu hinh anh 1
Giám thị nhắc bài ra vào khu vực thi, nhắc bài, hỗ trợ thí sinh làm bài thi (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Cụ thể, theo Ban tổ chức, trong khi phần lớn các Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch, thì tại một số phòng thi, trong quá trình giám sát trực tuyến thì đơn vị này đã ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm đáng tiếc như: Cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; Chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài. Ngoài ra còn nhiều hành vi gian lận khác.

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu cho rằng, các hành vi vi phạm này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em.

Đơn vị tổ chức Đấu trường VioEdu cũng cho biết, kết quả giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định Huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

giam thi nhac bai cho thi sinh, phat tan de thi Dau truong vioedu hinh anh 2
Hành vi tạo góc khuất để can thiệp bài thi (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Ban tổ chức cuộc thi này cũng đã đề nghị các nhà trường trên toàn quốc nghiêm túc phối hợp, minh bạch và khách quan trong tổ chức kỳ thi để các em học sinh có sân chơi công bằng, hiệu quả.

Được biết, động thái giám sát quá trình thi này diễn ra trong bối cảnh nhiều phụ huynh liên tục bày tỏ hoài nghi về tính công bằng của Đấu trường VioEdu khi xuất hiện những kết quả “khó tin”, như học sinh hoàn thành 30 câu hỏi chỉ trong vài phút.

giam thi nhac bai cho thi sinh, phat tan de thi Dau truong vioedu hinh anh 3
Hành vi chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)
giam thi nhac bai cho thi sinh, phat tan de thi Dau truong vioedu hinh anh 4
Thí sinh trao đổi, nhắc bài nhau (Ảnh: Ban tổ chức Đấu trường VioEdu)

Đấu trường VioEdu là sân chơi học thuật dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, được tổ chức qua nhiều vòng thi. Sau vòng cấp khu vực, những thí sinh có kết quả tốt sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng cấp tỉnh/thành phố, toàn quốc.

Tại Hà Nội, vòng thi cấp khu vực được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20/3. Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh được giám sát thông qua phần mềm trực tuyến, cho phép theo dõi liên tục các hoạt động trong phòng thi.

Bá Duy/VOV2
Tag: đấu trường VioEdu gian lận nhắc bài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục