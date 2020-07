Giàn giáo chạm đường dây cao thế, 7,000 khách hàng bị cúp điện

Tuy vậy, những vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại địa phương này vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Mới sáng hôm qua, điện lực Đăk Lăk đã phải cắt điện khu vực bắc Buôn Ma Thuột (nơi có Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh) để xử lý sự cố do giàn giáo chạm đường dây điện cao thế.

Những vi phạm hành lang lưới điện diễn ra phổ biến tại Đăk Lăk

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại số nhà 27, đường Nguyễn Hồng Ưng, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, một nhóm thợ xây dựng khi thi công tầng 3 căn nhà đã mắc giàn giáo chạm vào đường dây điện cao thế 22KV. Ngay khi phát hiện, điện lực Bắc Buôn Ma Thuột đã lập tức cắt điện ngăn ngừa sự cố, khiến hơn 7.000 khách hàng mất điện.

Ông Lê Minh Trung, chủ căn nhà, cho biết, may mắn là tai nạn chưa xảy ra: "Lúc đó có mấy anh em bên điện đến xử lý ngay. Mình là chủ nhà cũng nhắc nhở thợ phải lắng nghe tuân thủ, lỡ không may xảy ra án mạng ai chịu".

Dàn giáo xây dựng chạm đường dây cao thế 22KV.

Theo ông Tạ Minh, Phó Giám đốc Công ty điện lực Đăk Lăk, thời gian qua, tình trạng vi phạm hàng lang lưới điện ở địa phương diễn ra phức tạp. Những vi phạm phổ biến là hành vi dựng giàn giáo, làm biển quảng cáo, trồng cây xanh… vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Hầu như năm nào tỉnh cũng xảy ra tai nạn điện khiến nhiều người thương vong. Trong 3 tháng qua tại các huyện Ea Súp, Buôn Đôn và thị xã Buôn Hồ, đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan lưới điện cao thế, làm 3 người dân bị thương.

Ông Tạ Minh cho biết: "Mặc dù đã được nhắc nhở khuyến cáo và tuyên truyền rất nhiều nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra tương đối nhiều gây mất an toàn cho vận hành hệ thống điện cũng như mất an toàn cho tính mạng người dân. Chúng tôi thường xuyên in ấn những tờ rơi tuyên truyền cũng như tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, và đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay công việc này càng phải được quan tâm. Trên công ty có các bộ phận chuyên trách về an toàn, dưới các điện lực địa phương tăng cường kiểm tra và khuyến cáo nhắc nhở người dân cũng như phát sóng trên các cơ quan báo chí về việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, tin cậy"./.