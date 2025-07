Giành lại sự sống cho mẹ và bé từ biến chứng nhau cài răng lược nguy hiểm

Bệnh nhân là L.T.T (27 tuổi), mang thai lần ba, có tiền sử hai lần mổ lấy thai. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, sản phụ được xác định có nhau tiền đạo trung tâm, cài răng lược. Các bác sĩ đã tư vấn mổ chủ động sớm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với mong muốn giữ thai thêm vài tuần nữa, sản phụ lựa chọn theo dõi sát và mổ sau.

Bác sĩ thăm khám, dặn dò sản phụ cách chăm sóc sức khỏe

Đến ngày 10/7, khi thai được 34 tuần tuổi, sản phụ bất ngờ xuất huyết âm đạo ồ ạt, được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiếp xúc kém, huyết áp không đo được, tay chân lạnh, tử cung gò cứng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ trực làm xét nghiệm khẩn cấp và chẩn đoán sản phụ bị sốc mất máu nặng do nhau cài răng lược xâm lấn sâu vào cơ tử cung và bàng quang.

Nhận định đây là tình huống cực kỳ nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng của mẹ và thai nhi nếu không được phẫu thuật kịp thời. Bệnh viện đã hội chẩn toàn bộ ê-kíp trực gồm các khoa Sản, Gây mê hồi sức, Ngoại tổng quát, Cấp cứu, Nhi và chuyển mổ khẩn cấp.

Sau 2 tiếng 45 phút phẫu thuật đầy căng thẳng, ê-kíp trực đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung cầm máu, khâu bàng quang cho thai phụ.

Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh để bù lượng máu mất nghiêm trọng và xử lý biến chứng rối loạn đông máu.

Bé gái nặng 2,6kg được đưa ra khỏi bụng mẹ an toàn. Tuy nhiên, do sinh non tháng nên bé có phản xạ yếu và thở kém. Đội ngũ khoa Nhi đã tiến hành hồi sức tích cực để ổn định tình trạng hô hấp cho trẻ. Sản phụ được chăm sóc tại khoa Hồi sức và chuyển về khoa Sản sau 48 giờ.

Hiện tại, sau hậu phẫu 5 ngày, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.