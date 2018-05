3 nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố danh sách các nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.

Giải thưởng chính năm nay được trao tặng cho 2 nhà khoa học: TS. Trần Đình Phong, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và PGS.TS. Phạm Văn Hùng, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM).

Phiên họp Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 (ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)



TS Trần Đình Phong là tác giả của công trình khoa học trong lĩnh vực Vật lý có tên “Coordination polymer structure and revisited hydrogen evolution catalytic mechanism for amorphous molybdenum sulfide” xuất bản trên Nature Materials, 15, 640-646.

PGS. TS Phạm Văn Hùng là tác giả công trình khoa học trong lĩnh vực Sinh học Nông nghiệp có tên “In vitro digestibility and in vivo glucose response of native and physically modified rice starches varying amylose contents” trên tạp chí Food Chemistry.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ được trao cho TS Đỗ Quốc Tuấn, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. TS Tuấn là tác giả công trình khoa học trong lĩnh vực Vật lý.

Trước đó, ngày 25/4, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 đã họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học được các Hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề xuất.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển. Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các nhà quản lý và cộng đồng khoa học.

Lễ trao giải năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội./.

9 đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018: 7 nhà khoa học được đề cử giải chính: 1. PGS Nguyễn Thiệu Huy - Viện Toán ứng dụng và tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội. 2. Tiến sĩ Trần Đình Phong - Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội. 3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu - Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TP HCM. 4. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuấn - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 5. PGS Phạm Văn Hùng - Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 6. PGS Nguyễn Văn Nhờ - Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM 7. TS Ngô Tất Trung - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hai giải trẻ 1. Tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 2. Tiến sĩ Trương Vũ Thanh - Đại học Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP HCM

