3 quán quân quốc gia sẽ dự Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2020

Lễ tổng kết và trao giải Quốc gia của Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới 2020 (ACAWC) được tổ chức hôm nay (31/7), tại Hà Nội. Đây là năm thứ 7, cuộc thi được tổ chức và lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam đồng phối hợp tổ chức cuộc thi.



Trao giải cho các thí sinh giành giải Nhất cuộc thi

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi đã vinh danh 13 giải thưởng cá nhân, bao gồm: 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. 3 giải cao nhất của cuộc thi với phần thưởng là chuyến đi Mỹ tham dự Vòng chung kết Thế giới thuộc về 3 thí sinh: Nguyễn Đức Hoàng, Sinh viên trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh-Nhất bảng A dành cho các trường đại học, học viện; Bùi Đình Duy, sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội-Nhất bảng B dành cho các trường cao đẳng, trung cấp; Dương Việt Anh-trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - Nhất bảng C dành cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Việc chia 3 bảng đấu dành cho 3 đối tượng cụ thể là điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay, giúp tạo sự công bằng trong đánh giá giữa các cấp học, bậc học và còn tăng thêm cơ hội đạt giải cho các bạn thí sinh. Các quán quân năm nay sẽ là những Đại sứ của Đội tuyển ACA Việt Nam tham gia tranh tài với các thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài chuyến đi Mỹ với vai trò Đại sứ ACA Việt Nam, 3 quán quân đã được trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐTB-XH) cho biết: “Cuộc thi đã mang đến cho các em học sinh, sinh viên cơ hội thực hành kiến thức chuyên môn về thiết kế theo chuẩn quốc tế. Những trải nghiệm từ cuộc thi sẽ giúp các em chuẩn bị hành trang nghề nghiệp tương lai vững vàng hơn. Đặc biệt, với việc sở hữu chứng chỉ quốc tế ACA rất uy tín trong ngành thiết kế đồ họa, các em có thể chứng minh năng lực của mình với nhà tuyển dụng, có cơ hội công việc rộng mở hơn”.

Mùa giải năm nay, dù phát động trong mùa dịch Covid – 19 và tổ chức thi chỉ 1 tháng sau khi các em học sinh quay trở lại trường nhưng cuộc thi vẫn thu hút sự tham gia của 154 thí sinh được tuyển chọn từ các đội tuyển của gần 30 trường Đại học và Học viện, Cao đẳng, THPT trên cả nước, trong đó có nhiều trường có chuyên ngành đào tạo thiết kế lâu năm. Số lượng thí sinh tăng 36% so với mùa giải năm 2019, thể hiện sức hút và sự lan tỏa rộng rãi của cuộc thi cũng như khẳng định những nỗ lực của BTC và các cơ sở giáo dục. Sau vòng loại quốc gia, có 107 chứng chỉ ACA quốc tế do chính Tổng Giám đốc Adobe Thế giới ký tên được cấp cho các em thí sinh, tăng 37% so với mùa giải năm ngoái.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG Việt Nam, Đồng Trưởng BTC Cuộc thi ACAWC 2020 phát biểu tại buổi Lễ

Theo ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG Việt Nam, Đồng Trưởng BTC Cuộc thi ACAWC 2020, kết quả từ Cuộc thi cho thấy chất lượng và trình độ của thí sinh tham gia cuộc thi ngày một lên cao. Sức sáng tạo của các bạn trẻ Việt Nam đươc chuyên gia quốc tế đánh giá cao và nếu được trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế Adobe một cách rộng rãi, các tài năng Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt, cuộc thi còn là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện kỹ năng Thiết kế đồ họa theo chuẩn Quốc tế trong các trường học trên cả nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi cho rằng, thiết kế đồ họa không phải là một lĩnh vực quá mới nhưng là lĩnh vực đang có xu hướng phát triển rất nhanh tại Việt Nam. Giới trẻ nước ta ngày càng chủ động, tích cực tìm hiểu và nghiên cứu, thực hành những kiến thức và kỹ năng thiết kế đồ họa để áp dụng vào học tập và công việc. Cuộc thi giúp các em học sinh, sinh viên trên cả nước được cọ sát với bài thi quốc tế ACA, tiếp cận với chuẩn mực thiết kế quốc tế từ sớm, qua đó góp phần nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực thiết kế của nước nhà ngang tầm với thế giới.

Cũng tại buổi lễ, 13 thí sinh xuất sắc nhất tham dự Vòng chung kết Quốc gia đã lần lượt thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình trong bộ ấn phẩm thiết kế với chủ đề về “TOEIC for Career" - một chương trình ý nghĩa giúp kết nối các bạn sinh viên với những cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam./.