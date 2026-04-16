8 năm ròng rã ông ngoại đưa đón đi học, kết quả cháu đạt 9.0 IELTS

Thành tích từ nền tảng trong nước

Ở tuổi 18, Lê Thanh Châu chính thức đạt 9.0 IELTS (thi ngày 28/03/2026) - mức điểm tuyệt đối của kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Theo thống kê, chỉ khoảng 1% thí sinh Việt Nam đạt từ 8.5 trở lên. Tính riêng trong năm 2026, Châu là học sinh đầu tiên và duy nhất đạt được 9.0 IELTS.

Trước đó, năm 12 tuổi, Châu đã đạt 8.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên - cột mốc điểm hiếm gặp với học sinh Việt Nam ở độ tuổi này. Châu học Cấp 1 và Cấp 2 hoàn toàn tại Việt Nam, sau đó theo học và tốt nghiệp Cấp 3 tại một trường trung học thuộc top đầu tại Úc với kết quả gần như tuyệt đối, nằm trong Top 2% những học sinh có thành tích cao nhất toàn nước Úc.

Không dừng lại ở đó, Châu liên tiếp nhận được nhiều học bổng giá trị từ các trường đại học hàng đầu tại Úc: 30% Academic Excellence Award và Vice Chancellor Award (5.000 USD/năm) từ University of Sydney; 40% Academic Excellence International Scholarship từ University of Technology Sydney; 25% International Merit Award từ Australian National University.

8 năm ròng rã ông ngoại đưa đón

Thành tích xuất sắc nhưng ít ai biết để có được chứng chỉ 9.0 IELTS là cả một hành trình không dễ dàng. Gia đình bận rộn, việc học tiếng Anh của Châu hoàn toàn do ông ngoại đảm nhận đưa đón. Trong suốt 8 năm, ông là người đưa cháu đi học đều đặn mỗi ngày.

Ở những năm đầu, việc học diễn ra không suôn sẻ. Châu không có năng khiếu ngoại ngữ, học chậm hơn bạn bè, thậm chí phải học lại lớp nhiều lần vì chưa đạt yêu cầu. “Có những ngày cháu không muốn đi học, nhưng ông vẫn kiên trì đưa đi. Nhiều khi thấy cháu học không tiến bộ, gia đình cũng nản lắm.” mẹ của Châu chia sẻ.

Sự động viên từ gia đình hiếu học của Thanh Châu giữ vai trò rất quan trọng để nữ sinh đạt được thành tích như ngày hôm nay.

Không chỉ đưa đón, ông ngoại còn là người thường xuyên động viên Châu trong suốt quá trình học. Ông ngoại từng“Chỉ có học mới mang lại thành công, xưa ông bà học trong thời kỳ đất nước chiến tranh, đi bộ trăm cây số mỗi ngày, vậy mà ông còn tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh tế quốc dân, bà thì tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, chúng cháu hở xíu khó khăn lại muốn bỏ cuộc. Làm sao thành công?”.

Bên cạnh đó, gia đình, đặc biệt là người dì từng là thủ khoa Đại học Ngoại thương, cũng liên tục định hướng và khích lệ Châu tiếp tục cố gắng, ngay cả khi em muốn dừng lại.

Lợi thế khi có nền tảng tiếng Anh

Chia sẻ về hành trình của mình, Thanh Châu thẳng thắn: “Hồi nhỏ em không thích học tiếng Anh. Bạn bè được đi chơi, còn mình phải đi học nên cảm thấy rất ấm ức.”

Chỉ khi Châu thi đạt 8.0 IELTS trong lần đầu tiên thi, và được gia đình cho theo học tại Úc, Châu càng thấy rõ lợi ích của tiếng Anh và IELTS. Trong khi nhiều du học sinh khác gặp khó khăn với rào cản ngôn ngữ, thậm chí phải học lại hoặc thi lại, Châu nhanh chóng thích nghi và theo kịp chương trình. “Nhờ có nền tảng tiếng Anh từ trước, em không bị áp lực học tập. Em có thời gian để tham gia thể thao, kết bạn và tìm hiểu văn hóa,” Châu cho biết. Kết quả, em tốt nghiệp với điểm số gần như tuyệt đối mà không gặp áp lực.

Sau khi nhận ra lợi thế của ngoại ngữ, Châu dần thay đổi thái độ học tập. Từ một học sinh học tiếng anh trong sự miễn cưỡng, em chuyển sang chủ động học và đặt mục tiêu cao hơn. Việc ôn luyện để đạt 9.0 IELTS lần này không còn là áp lực.

Hình ảnh Thanh Châu ở buổi học tiếng Anh đầu tiên tại trung tâm RES.

Từ một cô bé không có năng khiếu, không thích học, từng muốn bỏ cuộc, được ông đưa đón đi học mỗi ngày, Lê Thanh Châu đã đạt được 9.0 IELTS và trở thành học viên xuất sắc trong môi trường quốc tế. Hành trình đó không có đường tắt, không có may mắn. Đó là kết quả của nhiều năm kiên trì, của một gia đình nhiều thế hệ động viên không bỏ cuộc và của chương trình đào tạo IELTS bài bản từ trung tâm anh ngữ RES.

