Bé trai bầm mặt, rách môi vì cô giáo chỉ giằng tay quá đà?

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh cùng thông tin tố giáo viên trường mầm non Ecokids (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh học sinh bầm dập.



Chị Nguyễn Linh, người đăng tải bài viết cho biết, khoảng 17h, ngày 18/6, khi tới trường đón con trai là cháu B.A, chị thấy trên mặt con có vết đỏ, in rõ 5 đầu ngón tay, môi bầm dập, rách toác.

“Các cô bảo do con ngã. Gia đình yêu cầu truy suất camera thì thấy cô tát con sấp mặt, tát xong bế con ra góc khuất camera không biết còn làm gì với con nữa. Chỉ vì lý do con và bạn đang giằng nhau cái chăn. Có đáng để cô đánh con đến mức này không. Hơn nữa, cô còn tìm đủ mọi cách để lấp liếm những lỗi sai của mình.

Bé trai bị cô giáo đánh bầm dập. (Ảnh: FB Nguyễn Linh)

Buổi tối khi về nhà, con không ăn được, cũng không uống sữa được. Buổi tối, khi cô tới nhà, vừa nhìn thấy cô, con đã sợ chạy vào phòng ngồi 1 mình không dám ra ngoài. Khi ngủ cũng giật mình thon thót liên tục.

Ôm con ngủ mà mình cũng thấy cay đắng. Nếu không có tình yêu với trẻ thì đừng làm nghề này”, chị Linh bức xúc.

Chị Linh cho biết chị rất cẩn thận trong việc chọn trường cho con. Ngôi trường chị chọn có mức học phí gần 10 triệu đồng/tháng, nhưng không ít lần con về nhà với vết bầm tím và nói do con ngã.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, bà Vương Hoài Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Ecokids xác nhận có sự việc trên. Bà Vân cho biết: “Ngày 18/6/2019, trong giờ chuẩn bị ngủ trưa tại lớp mầm Moon 1, bé B.A và bé G.L giành nhau cái chăn. Bé G.L ôm và nằm đè lên chăn. Bé B.A không được nên xông vào bạn, đè lên bạn G/L và cắn bạn. Khi đó, cô giáo đang sắp xếp chăn gối cho các bạn khác và quay lưng lại. Nghe thấy tiếng khóc của bé, cô Nguyễn Thị T. Quay lại và thấy 2 bạn đang giằng và cắn nhau, trong tình huống khẩn cấp này, cô T đã can thiệp để giằng 2 bé ra. Tuy nhiên, do tình huống khẩn cấp này, khiến cô giáo T bị rối nên hơi mạnh tay, dẫn đến để lại vết thương trên má, xước ở môi (do răng va vào môi) của bé B.A”.

Bà Vân cho biết, ngay tối cùng ngày, Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo T. đã trực tiếp đến nhà xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm liên quan. Cô giáo cũng đã nhận lỗi với gia đình bé B.A và rất hối hận về hành động của mình, mong nhận được sự tha thứ từ gia đình.

“Về phía nhà trường chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý cô giáo T, buộc thôi việc vì thiếu sự nhẫn nại, tận tâm với trẻ và không đủ tư cách, phẩm chất của một giáo viên mầm non.

Thay mặt ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo tại trường, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình bé và toàn thể quý phụ huynh vì chưa làm tròn trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của phụ huynh dành cho nhà trường. Tôi xin cam đoan về tính chính xác của sự việc.

Qua sự việc này, chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm lại toàn bộ giáo viên tại cơ sở và tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại cơ sở, cam kết không để xảy ra trường hợp tương tự”, bà Vân nói./.