Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù để hạn chế tối đa gian lận thi cử

Rút kinh nghiệm từ việc gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an từ năm 2020.

Mọi thay đổi về tuyển sinh sẽ được công bố cho thí sinh và xã hội biết trước 1 năm để chuẩn bị. Theo đó, việc thay đổi sẽ có những quy định mang tính đặc thù của ngành Công an nhằm hạn chế tối đa gian lận thi cử.

Hiện tại, Bộ Công an cũng đang xem xét việc cho phép các thí sinh liên quan đến vụ án gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 dự tuyển vào các trường CAND năm 2019.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo (Bộ Công an).

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo (Bộ Công an)

PV: Xin ông cho biết số lượng và việc xử lý thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 cao hơn thực tế ở các địa phương gửi tới Bộ Công an đến nay như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường: Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả điều tra chấm thẩm định kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đã gửi thông báo tới Bộ Công an là có 28 em sinh/64 thí sinh được nâng điểm so với điểm thực tế trúng tuyển vào các trường công an nhân dân.

Còn ở Sơn La, Bộ Công an nhận được thông báo có 25 thí sinh được nâng điểm so với điểm thực tế trúng tuyển vào các trường công an.

Trên cơ sở đó, Cục Đào tạo đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn các học viện, trường đại học Công an nhân dân (CAND) rà soát lại và kết quả có 53 thí sinh của 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La đang học tại các trường công an. Bộ Công an đã quyết định hủy kết quả trúng tuyển của những em này và yêu cầu các trường thông báo bàn giao 28 thí sinh ở Hòa Bình và 25 em ở Sơn La về nơi sơ tuyển là Công an của 2 tỉnh này.

Tất cả số thí sinh trên đã được Bộ Công an yêu cầu các trường Công an bố trí phương tiện đưa các em về Công an tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Sơn La để bàn giao. Trong số những thí sinh liên quan đến vụ án thay đổi điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình và Sơn La trúng tuyển vào các trường công an có thí sinh là học sinh phổ thông và thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ trong CAND. Đối với thí sinh là học sinh phổ thông, các trường bố trí phương tiện đưa các em trở về Công an địa phương và bàn giao về gia đình tiếp nhận, quản lý.

Còn đối với thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các trường bố trí phương tiện đưa các em trở về Công an địa phương để có biện pháp xử lý tiếp theo nguyên tắc xử lý cán bộ của ngành Công an.

Đặng Hữu Thủy (SN 1964), Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố (Ảnh: VOV-Tây Bắc)

Không bổ sung thí sinh vào trường công an



PV: Sau khi trả toàn bộ thí sinh có gian lận về điểm thi ở 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La về địa phương, Bộ Công an có tuyển sinh bổ sung thí sinh vào các trường công an nữa không, thưa ông?

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường: Mỗi thí sinh khi đăng ký sơ tuyển vào các trường công an đều được cấp 1 giấy chứng nhận sơ tuyển duy nhất và chỉ có giá trị tuyển sinh trong năm đó.

Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an đã được Bộ Công an ban hành theo từng năm. Năm 2018, công tác tuyển sinh vào các trường CAND đã kết thúc, hiện các trường CAND và công an các địa phương đang triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm 2019. Do đó, Bộ Công an sẽ không tuyển bổ sung thí sinh vào các trường công an sau khi trả toàn bộ thí sinh có kết quả chấm thẩm định thay đổi về điểm thi ở 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La về địa phương.

PV: Thưa ông, liệu những thí sinh có điểm thi cao hơn so với điểm thực tế có tiếp tục được đăng ký xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2019 hay không?

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường: Nếu thí sinh dự thi THPT Quốc gia mắc lỗi do vi phạm quy chế thi như mang tài liệu, phương tiện vào phòng thi thì sẽ bị đình chỉ thi ở năm tiếp theo.

Tuy nhiên, với những thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi năm 2018 có được tiếp tục đăng ký dự thi đại học trong năm 2019 còn phụ thuộc vào quy chế của Bộ GD-ĐT và phải xác định thí sinh được nâng điểm do đâu, sai phạm là do ai, ở mức độ nào...

Đối với các thí sinh bị trả về nơi sơ tuyển ở Hòa Bình và Sơn La, Bộ Công an sẽ xem xét việc cho phép các thí sinh này được dự tuyển vào các trường CAND năm 2019 hay không.

Sẽ công bố đề án tuyển sinh trước 1 năm

PV: Để hạn chế tối đa gian lận thi cử trong năm 2019, Bộ Công an đã đưa ra những giải pháp cụ thể như thế nào, thưa ông?

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường: Sau vụ việc xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc năm 2018 ở một số địa phương, Bộ Công an đã có cuộc họp với các trường đại học, học viện và đã có sự điều chỉnh trong công tác sơ tuyển tuyển sinh năm 2019. Theo đó, công tác sơ tuyển gồm: kiểm tra sức khỏe, học lực cấp THPT, lý lịch gia đình.

Nếu như mọi năm, việc kiểm tra học bạ cấp THPT là thí sinh chỉ cần có các môn đạt 5,0 điểm trở lên là được thì năm nay, riêng 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào trường Công an phải đạt 7,0 điểm trở lên.

Ví dụ thí sinh đăng ký vào Đại học Phòng cháy chữa cháy với tổ hợp A00 thì phải có tổ hợp môn đăng ký xét tuyển Toán, Lý, Hóa có điểm tổng kết 3 năm THPT phải đạt từ 7,0 điểm trở lên thì mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các trường CAND.

Mặt khác, kết quả điểm thi THPT Quốc gia của thí sinh chỉ đóng góp 75% thành phần điểm trúng tuyển vào các trường công an. Còn 25% số điểm còn lại là số điểm trung bình chung của 3 năm học THPT. Như vậy, năm 2019 về lý thuyết điểm số tối đa mà thí sinh có thể đạt được vào các trường công an là 40 điểm (30 điểm của 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + 10 điểm là điểm số trung bình cao nhất của 3 năm học THPT).

Với quy định mới này, ngành Công an đã lọc được thí sinh có học lực Trung bình, Yếu ngay từ khâu sơ tuyển.

Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ việc gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an từ năm 2020. Mọi thay đổi về tuyển sinh sẽ được công bố cho thí sinh và xã hội biết trước 1 năm để chuẩn bị. Theo đó, việc thay đổi sẽ có những quy định mang tính đặc thù của ngành Công an nhằm hạn chế tối đa gian lận thi cử.

PV: Xin cảm ơn ông!/.